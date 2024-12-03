南韓總統尹錫悅晚間發布「緊急戒嚴令」 為剷除親北韓勢力

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令。

根據韓聯社與南韓先驅報報導，尹錫悅在首爾龍山總統府召開的記者會上發表了緊急談話表示，「我將宣布戒嚴，以剷除從北（親北韓）勢力，維護自由憲政秩序」。

尹錫悅表示，「通過此次戒嚴，我們將重建與保護正陷入民族滅亡深淵的自由大韓民國」，「為此，我絕對會剷除反國家勢力，迄今一直在犯下滔天罪行，毀滅國家的罪魁禍首」。

尹錫悅強調，「這是不可避免的措施，以確保人民的自由和安全，以及國家的永續性，免受反國家勢力企圖推翻體制的活動，並將一個正確的國家傳遞給後代」。

根據報導，尹錫悅在緊急電視演講中，將在野勢力稱為「策畫叛亂的反國家活動」。這是自五一八光州民主化運動後，南韓44年來首度有總統宣布戒嚴，執政的國民力量黨主席韓東勳批評了尹錫悅總統，稱宣布戒嚴的決定「錯誤」，並稱計畫「跟人民一起」阻止總統的行動。

據報導，南韓國防部召開了全軍指揮官會議，加強戒備。國會大樓已被封鎖，禁止國會議員出入。

【中央社／首爾3日專電】

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

尹錫悅在談話中指出，國會在現任政府上任後已提出22件針對政府官員的彈劾案，且有10件是在今年6月選出新任國會議員後提出，「是全世界任何國家都空前絕後的狀況」。