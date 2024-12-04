新聞眼／「實質廢死」 人民體認的法律白話文

司法院前院長許宗力等七名大法官卸任前作出限縮死刑適用的判決，影響刑事政策，也讓懸缺難補。民進黨澄清「死刑合憲、國家沒有要廢除死刑」只是玩文字遊戲，「實質廢死」才是人民體認的法律白話文。

憲判規定未來只有犯四種殺人罪，且符合「情節最嚴重」又經「最嚴密正當法律程序」偵審被告能被處死刑。憲法法庭規定最高法院要有強制辯護制度與言詞辯論、警詢或檢察官偵訊時須有辯護人在場、各審級合議庭在評議時須全數同意才能判死；被告犯案時、審判時若有精神障礙或其他心智缺陷而減低辨識能力也不能判死刑，死刑執行前若精神有狀況亦不能執行，要判死、執行等於有八道關卡。

師鐸獎女教師命案被告劉志明五度判死，更四審以不符情節最重大之罪、精神鑑定報告顯示再犯率可能降低而改判無期徒刑，憲判八號出爐後，最高法院宛如有「背書」，駁回檢方上訴，還引用憲判八號理由。

台灣高等法院訂於本月十一日宣判陳彥翔燒死八名家人案，法扶基金會派出的三名律師把憲判八號「例示」視為圭臬逐一闡述，主張被告有悔意、犯行不至最嚴重情節，在休息室的被害人家屬氣得對律師怒斥「不要再傷害我們了！可以這樣昧著良心嗎？會有報應的」，何其悲戚。

民進黨立委說「實質廢死」在消費被害人，或許大家在意的是經過憲判八號後是否還會出現死刑確定判決？如果有，恰能證明大法官真的沒廢死。

司法院說被害人與家屬在訴訟程序中不應是局外人，但另方面對逐年膨脹的法律扶助基金會預算卻「大手筆捐」，不但明年編列捐助十五億元，二○○四年至今更已捐助二二二億餘元，反正花納稅人的錢不心疼，只是拿著八成反對廢死的國人稅金來幫殺人犯逃避極刑，這錢花得可真道德。