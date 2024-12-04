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律師：隨機、預謀殺人 何者惡劣？

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
劉志明10年前持鐵鎚殺死素昧平生的退休女教師，高雄高分院更四審改判無期徒刑後，最高法院10月4日駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照
劉志明10年前持鐵鎚殺死素昧平生的退休女教師，高雄高分院更四審改判無期徒刑後，最高法院10月4日駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照

男子劉志明強盜殺害陳姓女教師五度判死，更四審以隨機殺人是否屬於情節最重大犯罪「尚有疑義」改判無期徒刑，最終無期徒刑定讞，家屬在案發十周年上凱道抗議。法界認為，隨機殺人已構成侵害生命權最嚴重犯罪，但要三審法官都一致決做出死刑判決的難度極高。

律師陳彥价指出，刑法第五十七條明定法官科刑時應審酌的情狀，包括犯罪動機、目的、案發時所受刺激、犯罪手段及品行、與被害人關係等十要件，若有感情糾葛、債務糾紛等雙方仇隙導致，法官會審酌量刑，但若類似在大街上揮刀、捷運內砍人等隨機殺人案件，屬無差別剝奪人命的行為，顯無減刑理由，應構成侵害生命權的最嚴重犯罪。

由於隨機殺人難以符合減刑事由，因此類似鄭捷案、小燈泡等案，律師多會以被告精神狀態來爭辯，討論是否符合刑法第十九條精神障礙或心智缺陷而予以減刑。

律師范振中認為，行凶手段包括分屍、滅屍或多槍、多刀等惡劣手段，理當屬於嚴重犯罪，而隨機殺人與預謀計畫殺人其動機何者更惡劣，應從個案情節分析。他舉例，朝人潮聚集的ＫＴＶ丟汽油彈縱火燒死數人，這類型的隨機殺人所生的危險、損害及殘忍度超乎一般情節，就有可能被認定屬侵害生命權的最嚴重犯罪。

廢死

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