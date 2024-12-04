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藍推反廢死公投 綠籲快完備法制

聯合報／ 記者王千豪林縉明屈彥辰／台北報導
被害者家屬和公民團體昨天舉行「白玫瑰追思」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」等訴求，近半國民黨立委到場聲援，民進黨方面僅立委王世堅（中）出席。記者王千豪／攝影
被害者家屬和公民團體昨天舉行「白玫瑰追思」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」等訴求，近半國民黨立委到場聲援，民進黨方面僅立委王世堅（中）出席。記者王千豪／攝影

憲法判決「實質廢死」引爆群眾上凱道表達抗議，國民黨廿四名立委到場力挺，誓言要否決掉支持廢死的大法官被提名人；國民黨立委羅智強更表示街頭運動只是開始，已提出公投併大選修法，政府聽不進立院聲音，二○二六年用「反廢死公投」向這個可惡的政府抗議。

由被害女教師丈夫張介能和中華人權協會等團體舉辦的「只有愛如故十周年追思白玫瑰」活動昨在凱道登場，被害者家屬上台發言時，台下民眾感慨激昂，更不捨家屬遭遇，無黨籍立委高金素梅發言前以一首「溫情滿人間」撫慰民眾情緒。

國民黨立委吳宗憲表示，政府無法保護人民不被無端殺死，卻保護殺人犯不被判死，今天站出來是為被害人家屬發聲，保證「絕對不退縮，挺大家到底。」

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇也說，不適任大法官要全部封殺、全部駁回。國民黨立委賴士葆更帶領台下民眾一起喊出「七位大法官，統統當掉」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則要在野黨不要一再消費死刑，所有操作廢死都是政治意圖，非常沒良知；她強調，國家不會廢除死刑，大法官釋憲說明死刑合憲，立委應盡快修法完備法制，保障受害人及其家屬，不是進行政治操作，「不要拿廢死恐嚇人民，國家沒有廢除死刑」。民進黨團書記長蔡易餘也說，死刑仍存在，是希望死刑要件應該注意程序，在野黨消費被害者創造政治利益的做法不道德。

綠營政治人物僅民進黨立委王世堅出席昨天活動，他說「還給他們公道有這麼困難嗎」？現行體制對加害人是何等呵護，對被害人是何等殘害，當罪大惡極、罪無可赦就該殺人償命，「被害人已經被殘害，已經沒機會，執行死刑後，讓加害人到地下去悔改。」

王世堅說，只有被害人有原諒的權利，不分政黨都要出來發聲，否則法治會崩解；政府不可把武器都收走，大家都信賴政府，當家人朋友受到侵害時，政府要幫忙找回公道，一直縱容加害人，還要繼續維護卅七名殺人狂就是假仁假義。

儘管王世堅支持死刑，卻被台下群眾狂噓、鼓譟高喊要王世堅：「那你回去講啊」。

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