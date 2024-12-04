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冷眼集／政府閃躲死刑 讓傷心的人更傷心

聯合報／ 本報記者王千豪
更四審宣判當天，張介能帶著愛妻的「花布包」現身，包包不僅是劉志明搶劫的證據，也是他與愛妻的連結。本報資料照片
更四審宣判當天，張介能帶著愛妻的「花布包」現身，包包不僅是劉志明搶劫的證據，也是他與愛妻的連結。本報資料照片

昨天是師鐸獎女師遇害十年，諷刺的是，前不久被告劉志明因大法官憲法判決「死裡逃生」。十年的時間，司法不僅無法還給家屬公平正義，還逼著家屬四處陳情，最終還須上街頭抗議、表達悲憤之情，何其殘忍。

相形之下，本該疏通民怨的民進黨政府，卻繼續躲在大法官保護傘下，一副事不關己，也不盤點現行法制的不足、完善被害家屬權益，難怪民進黨立委王世堅到場聲援並支持死刑，台下民眾仍不領情。

被害女師丈夫張介能昨天和中華人權協會舉辦「只有愛如故 十周年追思白玫瑰」活動，許多被害者家屬到場。從他們充滿血淚的發言中可知，為了替摯愛討回應有的正義，都曾一遍又一遍經歷最痛苦的折磨。

張介能從媒體受訪、立法院公聽會，再到昨天的追思活動，不斷講述、回憶十年前太太遇害場景；儘管回憶一次就扎心一次，但他十年來努力不懈的訴求其實很卑微，只希望司法還給太太一個公道。

昨天活動現場，有一幕也令人難過。當政治人物、被害家屬上台宣講時，台南殉職警員凃明誠的二姊在台下默默流淚。靜靜地在一旁獨自悲傷，這是多少被害者家屬的共同寫照。

當媒體退去，夜深人靜時，只能獨自在黑夜中承受失去摯愛的痛苦，這些受傷的心靈被人權掛帥的民進黨政府長期漠視。「被害者的人權不是人權？還是，只有加害者有人權？」是多少民眾心中的疑問。

當大法官針對死刑做成近乎「實質廢死」宣判後，民進黨政府難道不應該清楚交代立場，到底是支持死刑，還是主張廢死？繼續閃躲、迴避或消極面對被害者家屬，只會加深民眾對於政府、司法的不信任，讓傷心的人更傷心。

大法官 師鐸獎 廢死 殉職 王世堅

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