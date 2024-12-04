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民眾凱道「追思白玫瑰」 被害者家屬喊反廢死

聯合報／ 記者王千豪翁至成／台北報導
被害者家屬與被害人權益相關團體，昨在凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，有民眾聽到激動處，難忍落淚。記者陳正興／攝影
被害者家屬與被害人權益相關團體，昨在凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，有民眾聽到激動處，難忍落淚。記者陳正興／攝影

師鐸獎女教師遭殺害案滿十年，被害者家屬與被害人權益相關團體昨天下午舉辦「只有愛如故 十周年追思白玫瑰」活動，上凱道向大法官表達抗議，並提出「拒絕廢死大法官」、「修法保障被害人」兩大訴求。

民眾持花紀念遇害女師

追思活動昨天下午一時開始，現場人潮不斷，民眾身穿白衣、手持白玫瑰或白菊花紀念遇害女師，更有民眾高舉「遲來的正義不是正義，支持廢死就是縱容殺人」、「蓄意殺人就償命」等標語。台南殺警案、新北校園割頸案、土城毒駕案被害家屬都出席；除廿四位國民黨立委到場聲援外，民進黨立委王世堅也到場，是唯一出席的綠營政治人物。

家屬上台悲訴司法不公

被害者家屬中，除土城毒駕案的劉爸爸因案件正在審理，沒有上台發言，其餘均上台講話。師鐸獎女師丈夫張介能帶著太太遇害的側背包上台，講述到太太遇害的經過一度哽咽，但他強忍悲傷，控訴司法的不公平，例如法律扶助基金會派三位辯護律師給被告，而他只有犯罪被害人保護協會派的一位，自己在更四審時，「砸鍋賣鐵請了一位」。兒子張棋涵也上台回憶和母親的過往，「如果不是媽媽，我根本上不了哈佛大學」，直呼「我媽媽真的非常偉大」。

張棋涵說，在媽媽的事情發生前，他非常支持人權，支持到幾乎加入廢死團體，事情發生後，他還跟家人說可不可以不要第一時間就堅持對方判死，想等法院調查清楚，「結果等了十年」。他說，每一年媽媽冥誕，媽媽的學生會在社群平台發言紀念，今年教師節還有學生到墓前獻花，路上遇到的學生也會特別關心他，「我們都很傷心」，不過他還是希望台灣的法制要更完善。

台南殺警案殉職員警凃明誠的二姊表示，有民意基礎的法律才能產生威脅，促成「法律社會」；沒有民意基礎的法律會淪為惡法，社會動盪、民心不服。

她說，堅決反對廢除死刑，這不單純是關乎被害者家屬，也是避免社會失衡；國家公權力縱然千瘡百孔，也不容許惡法踐踏，他們絕不後退。

被害者家屬與被害人權益相關團體，昨在凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，有民眾聽到激動處，難忍落淚。記者陳正興／攝影
被害者家屬與被害人權益相關團體，昨在凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，有民眾聽到激動處，難忍落淚。記者陳正興／攝影

「大法官關愛殺人犯」

新北割頸案受害少年的父親楊爸爸表示，大法官對於殺人犯「滿滿的關愛之情」，處處替他們找尋減刑之法，希望他們可以早日回歸社會，卻是被害者家屬來承擔家庭破碎的後果，未來更是社會大眾要承擔所有不可知的代價，沒有人可以保證這些人永不再犯。

是否廢死籲交公投決定

楊爸爸說，死刑一旦廢除，國家安全置於何地？有些人更會認為殺人不用償命而恣意妄為，將社會安全網推入萬丈深淵；是否廢除死刑，應該由公民投票來決定，畢竟真真切切生活在這片寶島土地上的是全國人民，而不是其他人。凱道活動至下午二時卅分，一行人轉赴司法院遞交陳情書。

大法官 師鐸獎 廢死 廢除死刑 毒駕 王世堅

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