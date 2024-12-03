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隨機殺人不算「情節重大」 姦殺女師凶嫌逃死爭議一次看

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
劉志明10年前持鐵鎚殺死素昧平生的退休女教師，高雄高分院更四審改判無期徒刑後，最高法院10月4日駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照
劉志明10年前持鐵鎚殺死素昧平生的退休女教師，高雄高分院更四審改判無期徒刑後，最高法院10月4日駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照

10年前殺死高雄師鐸獎陳姓女教師的劉志明，五度判死後今年5月更四審逆轉，改判無期徒刑，經上訴後定讞，劉逆轉逃死，陳女丈夫張介能今現身凱道「白玫瑰」活動，在愛妻死後10周年，表達「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」等訴求。

2014年12月3日，劉志明因和女友提分手，當天騎機車帶著鐵槌要去找女友，經過高雄左營哈囉市場，見到退休女教師開車門，打算搶走車輛代步，卻以鐵鎚重擊女教師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座，陳女當天傍晚被人發現時，已經氣絕多時。

劉志明歷審「五度」被判死刑，但經過多次發回，更四審審理時，再將劉送量刑前調查鑑定，最終逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身。

更四審逆轉關鍵在於聯合國兩公約規定，「非犯情節最重大之罪，不得科處死刑」。合議庭認為，劉與陳女不認識，當時是隨機萌生強盜犯意，進而殺害女教師，行為屬於隨機、偶發性犯行，非計畫性，不合公政公約「情節最重大之罪」。

隨機殺人不屬「情節最重大之罪」，張介能聽到逆轉判決理由，痛批法官「對家屬公平嗎？」張與劉在法庭攻防10年，換來改判，更四審便未再委託律師上訴。

當時二審蒞庭檢察官高大方不服，認為劉志明當天帶著鐵槌要去找女友，早就有預謀殺人，只是碰巧經過哈囉市場。

高羅列幾點更四審判決疑點，起草上訴書，包含陳女慘狀以及鑑定結果等，如鑑定僅訪談劉志明2次及其家屬，並未訪談陳女家屬意見，訪談已失去客觀中立，結論自屬不客觀。

針對情節最重大部分，上訴理由中也指劉志明為確認陳女是否單獨出門，還先在停車場等到陳女單獨現身後下手，從購買鐵鎚到埋伏，可見早有預謀，且陳女乳房被咬掉，傷勢嚴重，劉下手之重令人髮指，劉下手對象雖是隨機，但本就計畫殺人，屬預謀性犯罪，只是碰巧遇到陳女起意，符合聯合國兩公約「情節最重大之罪」解釋。

不過，此案上訴最高法院後，因憲法法庭做出嚴格限縮死刑的判決後，最高法院最終以檢察官上訴是憑己見指摘更四審判決違背論理法則、經驗法則，並認定劉犯行是有計畫性、下手之重令人髮指，而符合情節最重大之罪等，皆不是合法的上訴第三審理由，駁回檢方上訴，劉逃死確定。

資深檢察官說，對於預謀犯罪、隨機犯罪到底哪一種才是「情節最重大之罪」，實務上根本沒有定義，難道隨機下手殺人不嚴重？非要有計畫性鎖定特定人，才算「情節重大」？以劉案來說，其實就是為不判死找理由，更四審見解並無法服眾。

更四審宣判當天，張介能帶著愛妻的「花布包」現身，包包不僅是劉志明搶劫的證據，也是他與愛妻的連結。本報資料照片
更四審宣判當天，張介能帶著愛妻的「花布包」現身，包包不僅是劉志明搶劫的證據，也是他與愛妻的連結。本報資料照片

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