受憲法法庭判決影響？ 殉職警二姊質疑換法官 高分院釋疑

反對廢死的民眾走上街頭，為枉死的被害者伸冤，並向作出實質廢死判決的大法官發出怒吼。2年前台南殺警案，因公殉職員警凃明誠的二姊也到現場聲援，堅決反對廢除死刑，強調這不單純是關乎被害者家屬，國家公權力縱然千瘡百孔，也不容許惡法踐踏，我們絕不後退。

同時，凃二姊質疑本案是否受憲法法庭判決影響，致有換法官情事，台南高分院下午也發出聲明稿，強調原受命法官陳顯榮任法官滿40年而退休，經重新輪分，而由法官吳書嫺抽中接辦，並無因憲判字第8號判決影響而換法官情事。

台南高分院指出，林信吾案於去年12月8日上訴繫屬該院後，立即當日分案，由刑事庭巨股法官陳顯榮抽中為受命法官。審判長為庭長張瑛宗，陪席法官為黃裕堯。陳顯榮今年1月15日及5月6 日行準備程序各1次。

台南高分院指出，陳顯榮於今年8月29日因任法官滿40年而退休。該案於同日退科重新輪分，由刑事庭興股吳書嫺法官抽中接辦。審判長為庭長吳錦佳，陪席法官為吳勇輝。吳書嫺已訂本月18日行準備程序。