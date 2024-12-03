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民眾凱道怒吼反廢死 殉職警姊：沒民意基礎的法律會淪惡法

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
被害者家屬和中華人權協會等組織今天舉行「追思白玫瑰」活動，上百民眾上凱道怒吼反廢死，受害者家屬也上台逐一分享心路歷程。記者王千豪／攝影
被害者家屬和中華人權協會等組織今天舉行「追思白玫瑰」活動，上百民眾上凱道怒吼反廢死，受害者家屬也上台逐一分享心路歷程。記者王千豪／攝影

被害者家屬和中華人權協會等組織今天舉行「追思白玫瑰」活動，上百民眾上凱道怒吼反廢死，受害者家屬也上台逐一分享心路歷程。台南殺警案殉職員警凃明誠的二姊表示，有民意基礎的法律才能產生威脅，沒有民意基礎的法律會淪為惡法，堅決反對廢除死刑。

師鐸獎陳姓女教師10年前的今天遇害，被告劉志明五度判死，卻因憲法法庭的死刑宣判僥倖逃死，死者丈夫張介能和中華人權協會、台灣貫徹憲制協會等選在今天舉行「只有愛如故 十周年追思白玫瑰」活動，現場民眾高喊「被害者遺屬淚未乾，拒絕廢死大法官」等口號。

活動也逐一邀請被害者家屬上台致詞，張介能在說明太太遇害的過往時，一度嚎啕大哭，但還是強忍悲痛，講述一路以來在司法訴訟中遭遇的不公平對待，並質問大法官什麼叫做最嚴重之罪，因為沒有定義，就讓法官無限上綱。

凃明誠的二姊表示，有民意基礎的法律才能產生威脅，促成法律社會，沒有民意基礎的法律會淪為惡法，社會動盪、民心不服，堅決反對廢除死刑，這不單純是關乎被害者家屬，也是社會失衡，執政者想帶大家走向怎樣的未來？國家公權力縱然千瘡百孔，也不容許惡法踐踏，他們絕不後退。

新北割頸案的受害少年的父親楊爸爸也表示，大法官解釋後，死刑需要一致決，自稱民主國家的台灣，大法官卻將權益擴張到如此地步，死刑如果廢除，犯人出獄後該如何安置？他們會痛改前非？改邪歸正嗎？還是又要無辜百姓承受痛苦？如果再次犯罪又要多少家庭破碎？大法官完全沒想到。

廢死

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