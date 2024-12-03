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影／2024十大人權新聞發布 死刑存廢問題排名第一

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
中華人權協會、立委王鴻薇（左）上午共同舉辦「2024十大人權新聞發布」記者會，中華人權協會十大人權新聞票選結果，第一名：死刑存廢問題、第二名：職場霸凌、第三名：柯文哲羈押。記者曾學仁／攝影
中華人權協會、立委王鴻薇（左）上午共同舉辦「2024十大人權新聞發布」記者會，中華人權協會十大人權新聞票選結果，第一名：死刑存廢問題、第二名：職場霸凌、第三名：柯文哲羈押。記者曾學仁／攝影

中華人權協會、立委王鴻薇上午共同舉辦「2024十大人權新聞發布」記者會，中華人權協會十大人權新聞票選結果，第一名：死刑存廢問題、第二名：職場霸凌、第三名：柯文哲羈押。

中華人權協會理事長高思博表示，年度十大人權新聞評選活動為年度人權重大事件的總結，尤其在世界人權日前夕公布具有意義，不僅為政府一年來在人權政策上體檢，也是代表民眾對人權的期盼與指標，希望透過人權新聞的公布，提醒政府應注意憲法賦予人民的各種權益，評選活動由人權新聞中遴選出60則國內外新聞，選出年度十大人權事件共12則，包括死刑存廢問題、職場霸凌、柯文哲羈押、大法官提名、法官之死-士林地院法官自殺、兒少權益、人工生殖法、以巴衝突、台灣失聯移工、校園割頸案、2024世界人權報告、健保資料庫個資爭議等。

中華人權協會、立委王鴻薇（左）上午共同舉辦「2024十大人權新聞發布」記者會，中華人權協會十大人權新聞票選結果，第一名：死刑存廢問題、第二名：職場霸凌、第三名：柯文哲羈押。記者曾學仁／攝影
中華人權協會、立委王鴻薇（左）上午共同舉辦「2024十大人權新聞發布」記者會，中華人權協會十大人權新聞票選結果，第一名：死刑存廢問題、第二名：職場霸凌、第三名：柯文哲羈押。記者曾學仁／攝影

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