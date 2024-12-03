NGO公布今年十大人權新聞 死刑存廢登最受關注榜首

正值今日下午為重大刑案被害者家屬發聲、「追思白玫瑰」集會，中華人權協會舉行記者會，發布今年度十大人權新聞，前三名分別為死刑存廢問題、職場霸凌和民眾黨主席柯文哲羈押。協會理事長高思博、國民黨立委王鴻薇共同呼籲，關心死刑存廢的人參與集會。

「追思白玫瑰」集會下午展開，旨在表達反廢死訴求。引起這場集會的是師鐸獎女教師遭性侵並以鐵鎚敲擊殺害案，該案十年前震驚台灣社會，犯下罪行的劉志明遭五度判死，卻因憲判第8號憲法判決出爐，被法官引用後得以逃死。

中華人權協會公布今年度十大人權新聞，第一名即為死刑存廢問題。第二名為職場霸凌，第三名為柯文哲羈押。之後排名依序為，大法官提名、法官之死（士林地院法官憾事）、兒少權益、人工生殖法、以巴衝突、失聯移工、校園割頸案、2024世界人權報告、健保資料庫爭議。

王鴻薇說，大法官釋憲實質廢死，當然是嚴重侵害人權且也嚴重違背台灣絕大數人意願，下午反廢死的集會行動之所以選在今天，有沉痛意義。師鐸獎女師十年前的今日遇害，十年後因為大法官憲法法庭判決結果，使祂沒有得到真正正義，祂的先生這幾天也在奔走，反映被害者家屬的心聲。呼籲所有關心死刑存廢問題的人，能在今日下午參加集會，表達心聲。

高思博補充，在失聯移工的部分，6、7月時有個統計是，今年失聯移工破紀錄，這是衛福部、移民署發布，這些人在台灣跑去什麼地方去，連政府都無法追蹤，台灣情況比美國好些，失聯移工對台灣還沒有造成問題，還沒有像歐美那麼強烈的反移民，這已經是個值得拿出來談的警訊。

高思博也談到法官之死，這是4月發生的事情，以法律圈來說，離世法官是優秀學長，在法律界引起很大震撼，司法院出面安撫，顯然安撫不是很成功。法官論壇上，大家都覺得過勞來源就是司法院本身政策造成。

高思博提及柯文哲羈押，主要政黨總統候選人、黨主席在選後遭遇牢獄之災，這在很多地方都會變成頭條新聞。他最後表示，今日下午1時集會在凱道開始，幾個NGO共同支持師鐸獎女教師案的被害者家屬張教授以及有些被害者家屬進行集會，要發出反廢死聲音，還要陪他們到司法院跟最高檢陳情，以張教授家的司法案件為核心談論反廢死。