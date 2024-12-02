回響／催生巨蛋 竹立委盼納大矽谷計畫

十二強賽帶起棒球熱，也掀起北中南「孵蛋」潮。大新竹地區坐擁百萬人口，在地立委認為仍缺乏一座能辦大型體育賽事、國際展覽及世界級演唱會的多功能場館，爭取催生「科技巨蛋」，竹市府將審慎評估，竹縣府則說暫無規畫，尊重立委看法。

新竹縣、市各有一座可供大型體育競賽使用的的室內體育場館，又以縣立體育館規模較大，又稱為「竹北巨蛋」，可容納8千人，平時也是職籃球隊新竹御嵿攻城獅的主場場館。日前十二強棒球賽，縣府也在縣立體育館辦直播派對，吸引近千人為中華隊加油。

隨台北大巨蛋啟用、12強賽拿到世界冠軍，不少縣市都爭取興建巨蛋，搶攻棒球與演唱會商機。竹縣立委林思銘說，新竹需要的「科技巨蛋」，除辦大型賽事，也能舉辦媲美美國拉斯維加斯的消費性電子展，迎合竹科強勁的展覽需求。

林思銘指出，計畫中的台知或科三園區就是最適合的「孵蛋」點，困難點是地方政府無法整合、地方財源不足，新竹是科技首都，他呼籲政府應大力支持發展。

竹市立委鄭正鈐也認為，竹市作為桃竹苗大矽谷計畫的核心城市，擁有科學園區，年產值超過兆元。但仍缺乏多功能巨蛋場館，這限制了城市長遠發展。

鄭正鈐說，巨蛋場館的規畫應納入桃竹苗大矽谷計畫的整體發展藍圖，結合中央與地方資源，為大新竹創造長遠的經濟與社會效益。

在地立委喊話爭取「孵蛋」，竹市府昨回應，目前暫無相關計畫，但會審慎評估。新竹縣政府則表示，目前沒有此規畫，尊重林思銘委的看法。

熱中參與運動賽事的民進黨竹市議員劉彥伶說，蓋大巨蛋的想法需從長計議，巨蛋維護成本高，不是每個縣市都養得起，要達到收支平衡有一定難度，否則易因經營困難變成蚊子館。

劉說，竹市應該要先有一個符合國際水準的棒球場或籃球場，才較符合現況效益。