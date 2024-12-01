全台掀巨蛋熱 草總：好的場地才能吸引觀眾與國際交流

中華隊在12強奪冠軍，棒球熱再度引發全台掀起巨蛋熱。中職昔日四大強投、「草總」謝長亨直言，室內棒球場不僅能排除天氣風險，重點可以提供選手、觀眾舒適的賽事環境，增加票房收入，他回憶當年台灣單位邀請美國大聯盟選手到天母棒球場交流，第二天下大雨只能賽事取消各界扼腕，好的室內場地，更能增加國際交流意願，提升台灣棒球風氣。

「球場絕對不夠用」謝長亨說，一個賽季各隊進行120賽事，一個主場至少要打60場，不用擔心場地賽事不足無法撐起一座球場，他也提到，台北大巨蛋啟用後效果顯著，先前大巨蛋僅釋出20場職棒賽事，中職也為此介入協調增加場次，也都證明好的室內球場，絕對有其需求。

謝長亨。圖／統一獅隊提供

謝長亨說，中華隊到國際參加比賽，幾乎都是在室內球場比賽，過去他們出國比賽，因應室內人工草皮都要換鞋，如果國內室內場多，可以減少球隊適應時間，選手轉換時間短，成績當然可以更上一層樓。

「重點在溫度」謝長亨說，室內球場最大的優點不只是防雨，而是賽季幾乎都是在夏天，台灣天氣炎熱，如果能夠在有冷氣的場地比賽，不僅選手，觀眾也能有舒適環境觀賽，自然更願意到球場看球，票房自然會增加。

謝長亨說，台北大巨蛋啟用後，不只比賽、觀賽環境變好，周邊設備也一併提升，有吃、有喝，很多企業主、家庭也願意購買季票，一邊觀賽，一邊從事商業與家庭活動，何樂而不為？

台北大巨蛋成功，全台掀巨蛋潮，謝長亨說，不一定到每個縣市都要有一座大巨蛋，但至少北中南要有一個巨蛋作為中心點，能夠發揮其效益。

台北大巨蛋。本報系資料庫

謝長亨說，好的場地也能吸引更多國際交流意願，他記得有一年台灣知名運動行銷公司悍創曾邀請大聯盟選手來台交流，當時本來預計要在天母棒球場舉辦兩天賽事，第二天因雨取消，如果各地有良好室內賽場，減少天氣風險，會有更多廠商願意投入，日職或美國大聯盟等單位參與意願也會增加，對台灣棒球絕對有更正向的幫助。

新北市府正在孵蛋，體育局長洪玉玲直言，目前室內球賽僅台北大巨蛋一處，大型球場多是戶外場次，觀賽品質不穩定，隨著風氣改變，良好觀賽環境需求愈來愈大；且評估過程中，場地供應一直都是不足，只要有球場，不管是球賽，還是藝文展演，都能夠撐起一座室內場地「不怕場地沒人用，而是怕沒有場地」。