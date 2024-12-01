宜蘭中斷8年無職棒賽 爭取小巨蛋不只歌迷盼望 也是球迷的吶喊

宜蘭爭取小巨蛋不只是歌迷的盼望，也是棒球迷的吶喊。宜蘭上次迎接中職球隊是2016年，因為在羅東運動公園棒球場比賽到一半停電，此後8年職棒比賽沒再來過宜蘭，球迷感嘆「看個球還得跑到外縣市」，看完球賽再搭車趕回宜蘭已經入夜。

宜蘭8年前中信兄弟對上統一獅的比賽在羅東運動公園棒球場舉行，5000名觀眾座無虛席，卻出了大糗，六局下半中信兄弟進攻，場館突然跳電，照明瞬間全滅，靠著啦啦隊唱歌緩和氣氛，約半小時才恢復。不少球迷第一次遇此狀況，諷刺來到「大夜店」。

中華職棒大聯盟表示，希望照顧宜蘭球迷，但賽事狀況多，基礎設施不足，不僅影響比賽流暢，更關乎選手安全。

賽後，宜蘭興起「孵蛋」提議，需找土地且經費龐大，時任縣長林聰賢指示教育處改善羅運棒球場，近幾年又陸續完成電力系統、照明設備、增設觀眾席看台等工程，今年再向中央爭取4500萬元修繕費。

球迷陳先生說，若興建小巨蛋吸引中職，對球迷來說很棒，宜蘭人喜愛棒球不輸其他縣市，也培養出12強賽像是岳東華的不錯選手，唯一的棒球場規格不足，頗為遺憾；廖先生一家3口上個月到台北觀看球賽，精彩比賽打到10時許結束，他們轉搭捷運與國道客運趕回宜蘭，已經12時許，真的很累。

宜蘭縣體育會棒球委員會總幹事蔡慶裕認為，縣內一些球隊還是都有使用羅運棒球場，就使用現況需求而言，興建小巨蛋未必是當務之急，現階段改善羅運棒球場，並尋找第二個棒球賽場地，較為實際。