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宜蘭中斷8年無職棒賽 爭取小巨蛋不只歌迷盼望 也是球迷的吶喊
宜蘭爭取小巨蛋不只是歌迷的盼望，也是棒球迷的吶喊。宜蘭上次迎接中職球隊是2016年，因為在羅東運動公園棒球場比賽到一半停電，此後8年職棒比賽沒再來過宜蘭，球迷感嘆「看個球還得跑到外縣市」，看完球賽再搭車趕回宜蘭已經入夜。
宜蘭8年前中信兄弟對上統一獅的比賽在羅東運動公園棒球場舉行，5000名觀眾座無虛席，卻出了大糗，六局下半中信兄弟進攻，場館突然跳電，照明瞬間全滅，靠著啦啦隊唱歌緩和氣氛，約半小時才恢復。不少球迷第一次遇此狀況，諷刺來到「大夜店」。
中華職棒大聯盟表示，希望照顧宜蘭球迷，但賽事狀況多，基礎設施不足，不僅影響比賽流暢，更關乎選手安全。
賽後，宜蘭興起「孵蛋」提議，需找土地且經費龐大，時任縣長林聰賢指示教育處改善羅運棒球場，近幾年又陸續完成電力系統、照明設備、增設觀眾席看台等工程，今年再向中央爭取4500萬元修繕費。
球迷陳先生說，若興建小巨蛋吸引中職，對球迷來說很棒，宜蘭人喜愛棒球不輸其他縣市，也培養出12強賽像是岳東華的不錯選手，唯一的棒球場規格不足，頗為遺憾；廖先生一家3口上個月到台北觀看球賽，精彩比賽打到10時許結束，他們轉搭捷運與國道客運趕回宜蘭，已經12時許，真的很累。
宜蘭縣體育會棒球委員會總幹事蔡慶裕認為，縣內一些球隊還是都有使用羅運棒球場，就使用現況需求而言，興建小巨蛋未必是當務之急，現階段改善羅運棒球場，並尋找第二個棒球賽場地，較為實際。
宜蘭縣政府表示，國內職棒球隊已經比以前少，羅運棒球場的座位數約5000多人，最多就是賣這些票，近年來縣府也有接洽爭取職棒比賽到宜蘭，但中職必須考量成本效益才能決定來不來比賽，縣府還是會努力爭取職棒到宜蘭，滿足球迷。
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