聽新聞
0:00 / 0:00

穿拖鞋搭雨衣..滂沱大雨聽演唱會超狼狽 歌迷喊宜蘭要巨蛋

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導
「告五人」今年3月16、17日在宜蘭運動公園開唱，遇上滂沱大雨，歌手在雨中撐傘開唱，歌迷穿雨衣搭拖鞋，不舒服又狼狽，很羨慕台北有巨蛋。圖／讀者提供
「告五人」今年3月16、17日在宜蘭運動公園開唱，遇上滂沱大雨，歌手在雨中撐傘開唱，歌迷穿雨衣搭拖鞋，不舒服又狼狽，很羨慕台北有巨蛋。圖／讀者提供

宜蘭多雨，戶外舉辦大型活動一旦遇到下雨，表演者與觀眾都辛苦。知名樂團「告五人」今年3月間在宜蘭運動公園田徑場開唱，竟是全場滂沱大雨，歌手在雨中撐傘開唱，歌迷穿雨衣搭拖鞋，模樣超狼狽，身上的濕分不清是汗水還是雨水，好羨慕人家台北有巨蛋。

宜蘭好久沒有大型演唱會，告五人返鄉開唱，運動公園田徑場滿場歌迷，未料第一天演唱會下了半場的雨，第二天更是下了整場雨。歌者在雨中撐傘唱歌，表演受限也嗨不起來，主唱雲安對著歌迷大喊「宜蘭人沒在怕下雨的啦」，勉強帶動氣氛。

李小姐說，她聽了這麼多場演唱會，還是第一次穿拖鞋、搭配雨衣的奇特裝扮，乖坐在搖滾區，3名團員從頭到尾撐傘唱歌，也是超誇張的；演唱會剛開始小雨，當唱到「你所到之處（就下雨）」這首歌時，突然傾盆大雨嘩啦啦，全場歌迷爆笑。

李小姐表示，臉上雨水與汗水夾雜，旁邊有家長抱著小孩的很慘，褲管及鞋子全濕了，聽到最後很不舒服，宜蘭如果能有足夠大小的室內空間可以辦演唱會，大家不必這麼狼狽。

坐在看台區的蔡小姐說，進場後工作人員發放印有告五人LOGO及「哈密瓜」圖案的輕便雨衣，演唱會中，復刻漁船「順安號」駛出時雨勢驟增，露天區觀眾被淋得很慘，就連看台區也飄了雨，大家不得不穿起雨衣，「濕淋淋聽演唱會，開心不起來」，真的很羨慕人家有巨蛋。

「告五人」今年3月16、17日在宜蘭運動公園開唱，遇上滂沱大雨，歌手在雨中撐傘開唱，歌迷穿雨衣搭拖鞋，不舒服又狼狽，很羨慕台北有巨蛋。圖／讀者提供
「告五人」今年3月16、17日在宜蘭運動公園開唱，遇上滂沱大雨，歌手在雨中撐傘開唱，歌迷穿雨衣搭拖鞋，不舒服又狼狽，很羨慕台北有巨蛋。圖／讀者提供
沒有巨蛋的演唱會下大雨超狼狽 分不清汗水或雨水。圖／讀者提供
沒有巨蛋的演唱會下大雨超狼狽 分不清汗水或雨水。圖／讀者提供

宜蘭 演唱會 運動

延伸閱讀

12強賽後各縣市都想「孵蛋」宜蘭爭取小巨蛋 花蓮擔心養不起大巨蛋

許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

宜蘭鐵道通車百年 蒸機女王與百年前首發列車同時間進站

驚悚6分鐘！IU開唱「禮服裡面躲了一個人」下台趕緊逃出　演唱會超絕意外插曲公開

相關新聞

回響／催生巨蛋 竹立委盼納大矽谷計畫

十二強賽帶起棒球熱，也掀起北中南「孵蛋」潮。大新竹地區坐擁百萬人口，在地立委認為仍缺乏一座能辦大型體育賽事、國際展覽及世...

棒球熱竹市將巨蛋規畫納入大矽谷計畫？ 市府：會評估

十二強賽帶起全台棒球熱，早在十二強賽事前，營運滿周年的台北大巨蛋，因成功創造棒球及演唱會商機，讓各縣市都跟著「孵蛋」。新...

全台掀巨蛋熱 草總：好的場地才能吸引觀眾與國際交流

中華隊在12強奪冠軍，棒球熱再度引發全台掀起巨蛋熱。中職昔日四大強投、「草總」謝長亨直言，室內棒球場不僅能排除天氣風險，...

宜蘭中斷8年無職棒賽 爭取小巨蛋不只歌迷盼望 也是球迷的吶喊

宜蘭爭取小巨蛋不只是歌迷的盼望，也是棒球迷的吶喊。宜蘭上次迎接中職球隊是2016年，因為在羅東運動公園棒球場比賽到一半停...

跟進孵蛋熱 立委：新竹缺多功能巨蛋場館 盼入大矽谷計畫

十二強賽帶起全台棒球熱，而早在十二強賽事前，營運滿周年的台北大巨蛋，因成功創造棒球及演唱會商機，讓各縣市都跟著「孵蛋」。...

穿拖鞋搭雨衣..滂沱大雨聽演唱會超狼狽 歌迷喊宜蘭要巨蛋

宜蘭多雨，戶外舉辦大型活動一旦遇到下雨，表演者與觀眾都辛苦。知名樂團「告五人」今年3月間在宜蘭運動公園田徑場開唱，竟是全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。