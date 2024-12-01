估中職賽季可撐起室內球場 謝長亨：北中南都要有一顆蛋

各地評估蓋大巨蛋，中職昔日四大強投「草總」謝長亨直言，中職賽季各隊進行一百廿場賽事，不用擔心無法撐起一座室內球場，北中南至少都要有一顆蛋。

謝長亨說，台北大巨蛋啟用後效果顯著，先前大巨蛋僅釋出廿場職棒賽事，中職也為此協調增加場次，證明好的室內球場絕對有需求，且中華隊到國際參加比賽，幾乎都是在室內球場比賽，如果國內室內球場多，可以減少球隊適應時間，選手轉換時間短，成績當然可以更上一層樓。

「重點在溫度。」謝長亨說，室內球場最大優點不只防雨，而是賽季幾乎都在夏天，如果能夠在有冷氣的場地比賽，不僅對選手好，觀眾也舒適觀賽，票房自然增加；但不一定每個縣市都要有大巨蛋，至少北中南要有一個巨蛋作中心點，發揮效益。

對六都以外的縣市而言，球迷常感嘆「看個球還得跑到外縣市」。宜蘭上次迎接中職球隊是二○一六年，此後再無職棒比賽，反觀鄰近的花蓮，德興棒球場不只辦過中職明星賽，今年十七場賽事更是歷年之最，宜蘭人盼若不能孵蛋，也應早日改善棒球場。

中信兄弟和統一獅二○一六年在羅東運動公園棒球場對戰，當時五千名觀眾座無虛席，六局下半中信兄弟進攻，場館突然跳電，照明瞬間全滅，靠著啦啦隊唱歌緩和氣氛，約半小時才復電，不少球迷諷刺是來到「大夜店」。

時任縣長林聰賢指示改善羅運棒球場，近幾年又陸續完成電力、照明等設備，也增設觀眾席看台等工程，但宜蘭縣立體育場長陳冠宇說，羅運棒球場的座位數僅容納五千多人，中職須考量成本效益決定是否來比賽，縣府仍會努力爭取職棒到宜蘭，滿足球迷。

宜蘭縣體育會棒球委員會總幹事蔡慶裕認為，建小巨蛋未必是當務之急，改善羅運棒球場，並尋找第二個棒球賽場地較實際。

花蓮縣立德興棒球場在二○○一年啟用，二○一三年中職重返花蓮；縣府也連年砸錢改善設施，今年已升級為Ｂ級球場，舉辦歷年最多場的十七場中職賽事。張姓棒球迷說，花蓮球場聲光效果和環境比不上台北，但毋需舟車勞頓北上，已經很滿足。