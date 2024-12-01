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想複製北市成功經驗 新北大小巨蛋齊發、高雄審慎

聯合報／ 記者劉懿萱陳秋雲游振昇趙容萱宋原彰石秀華／連線報導
世界12強棒球賽冠軍戰在東京大巨蛋進行，新北市政府市民廣場上的觀賽民眾，看到中華隊好表現，民眾振臂狂吼。 聯合報資料照片 記者陳正興／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰在東京大巨蛋進行，新北市政府市民廣場上的觀賽民眾，看到中華隊好表現，民眾振臂狂吼。 聯合報資料照片 記者陳正興／攝影

台北大巨蛋運營滿周年，除了運動賽事，演唱會檔期已預排到二○二六年，成功創造商機，吸引各縣市跟進孵蛋。新北正規畫大小巨蛋，官員相信只要有巨蛋，球賽、藝文展演就能撐起巨蛋營運。

目前新北正在規畫大小巨蛋。新北體育局長洪玉玲說，目前室內棒球賽場地僅台北大巨蛋一處，大型球場多是戶外，觀賽品質不穩定，隨著風氣改變，良好觀賽環境需求愈來愈大，只要有球場，不論球賽或藝文展演，都能撐起一座室內場地，「不怕場地沒人用，而是怕沒有場地」。

今年三月動工的台中巨蛋規格標榜奧運等級，台中運動局表示，未來將爭取職籃或國際賽事，另外，主場館殘響要求低於二秒，音響效果佳，適合演唱會、音樂會等演出。不過，台中巨蛋旁不到一公里就有洲際棒球場，因此當初未納入棒球賽事。

「看到台北有巨蛋，身為台中人真的很羨慕。」中信兄弟球迷林羣浩說，希望台中巨蛋能吸引更多國際賽來台中。也有市民說，中華隊十二強賽事奪冠帶動全民瘋棒球，問題是熱潮一過，大家會花數倍票價進場看球賽或表演嗎？要小心避免開幕後變蚊子館。

對於高雄民代爭取應該也要「孵蛋」。高雄市長陳其邁說，蓋大巨蛋若管理不善會變成「蛋塔」，須考量交通、用地、財政和營運等條件。他認為，以台南、高雄、屏東人口，應足以支撐一顆大巨蛋，只是「要蓋簡單，孵蛋卻很難」。

陳其邁表示，若要蓋大巨蛋且兼辦演唱會，要容納四萬到五萬人，市府會仔細評估，但許多歐美棒球賽事仍以戶外場地為主，不同表演團體也不一定只喜歡室內場地。

高雄棒球協會理事長邱子翔說，若大興土木建大巨蛋，澄清湖球場依然閒置，巨蛋若拿去辦演唱會，恐怕本末倒置。

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