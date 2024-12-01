學者：想孵蛋 會不會生出大白象？

許多縣市渴望蓋蛋，不過學者示警，要避免最後成維護成本高、使用率低的「大白象工程」，孵蛋須審慎，否則若成蚊子館，對政府恐成不小負擔，建議審慎評估要不要蓋巨蛋，而不是跟風投入。

「想要孵蛋，會不會孵出個大白象？」佛光大學公共事務學系教授陳衍宏表示，白象工程是東南亞譏諷大型工程建設其養護成本高、回收效益低，如同供奉白象一樣，可能好看，但根本沒有具體效益，檢視台灣許多小型場館建設因規畫不佳，成了「蚊子館」。

陳衍宏表示，若想要孵蛋，應該先確定政策目的是什麼？有些縣市如宜蘭爭取巨蛋的理由，無非是定位發展觀光，但若以為一顆巨蛋就能帶進觀光，可能過於一廂情願，巨蛋與觀光之間的不確定因素太多，兩者未必有直接相關。

陳衍宏說，爭取蓋巨蛋時，須留意造成的排擠效應，可能的影響包括未來政策走向、預算分配及縣民的生活品質。在政策定向上，社會福利、永續發展議題、觀光旅遊等雖不必然互斥，但會是優先順序的選項，大型建設一旦啟動就沒有回頭路，必須考慮成本回收問題。

東華大學公共行政學系教授、花蓮前副縣長朱景鵬指出，「孵蛋」要有實質需求，除了政策評估，也要考量使用者有哪些人？是否為多功能場館？周遭停車交通、行人動線及後續維護等。

朱景鵬說，尤其今年地震、風災都集中在花蓮，興建室內大型運動場館辦活動，頂多只用在活動期間，而非穩定長遠發展，帶來的觀光效益不大；另外，現在少子化，台灣將進入超高齡社會，若是為了演唱會而孵蛋是否有必要？都要思考。