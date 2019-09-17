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邦交國連六斷、兩岸不佳 美國都幫不了蔡英文

2019-09-17 15:55世界日報 華盛頓記者張加

台北外交部內的索羅門國旗（右一）宣布斷交前仍放置外交部大廳。 記者葉信菉／攝影
台北外交部內的索羅門國旗（右一）宣布斷交前仍放置外交部大廳。 記者葉信菉／攝影
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索羅門群島決定轉與中國建交，上任三年已斷六個國家的台灣總統蔡英文，再度發表類似充滿遺憾與譴責的斷交聲明；她說，「中國正透過斷我邦交國的方式，打擊台灣的民心士氣」。不過，這次索羅門群島選擇了中國，放棄了總理口中「完全沒有用」的台灣，不僅傷了台灣民心士氣，還連帶挫傷美國銳氣。

蔡政府上任三年，邦交國數量持續下降，美國後院巴拿馬硬生生被中國挖走，之後多明尼加、薩爾瓦多也與台斷交，美方驚覺情勢嚴重，國務院召回三國外交官，白宮也罕見發聲明關切。

美方認知事後採取行動恐怕不足，還得預防中國挖走更多台灣邦交國，擴大其影響力，因此美國早介入維護台索關係；今年3月白宮國安會亞洲事務資深主任博明與台外交部次長徐斯儉一同現身索羅門群島，國務院官員也曾赴索國交涉，國務卿龐培歐還在國會聽證會上說，美方運用所有工具阻止中方透過外交手段孤立台灣。

美方頻向外界釋放維護台索邦交的訊息，索羅門群島也放消息「回敬」，6月推動百日計畫，將重新檢視友邦關係，之後不同領袖受訪談話，都令人憂心台索邦誼生變。

直到9月初，路透報導指出，索國最快一周宣布與北京建交。當時台灣官員仍認為，情況並不像報導如此嚴重，因為美方一直企圖幫台灣，且可能在聯合國大會期間與索國交涉此事，聯大成為維護台索邦交的一線生機。

未料，聯大還沒召開，索羅門便宣布與台斷交，媒體報導，索國此舉是為避免受美國影響。

白宮國安會前亞太事務資深主任葛林日前說，若台索斷交，不僅傷到台灣，也會損及美國、澳洲等地的利益；美方應清楚表明，索國的決定對地緣政治影響重大。

蔡政府任內「雪崩式斷交」最重要因素，還是兩岸關係不佳，以及中方不滿台美關係升溫。外界可以怪罪索國受金錢誘惑，不顧道義與友誼，但北京號稱五億美元的大筆金援在前，即使遞來不知是否成真的胡蘿蔔畫像，看來也鮮甜可口。

老把「芒果乾」(亡國感)掛在嘴上，決意與中國畫清界線的民進黨政府要思考的是，美國、澳洲等國為戰略利益，出力維護台索邦交，胡蘿蔔與棍子都用上了，卻無力扭轉情勢。在兩岸關係因意識形態的僵持無法改善的「現狀」下，未來台灣是否還能靠美國與其他理念相近國家，維持16個邦交國的「現狀」？

斷交索羅門國安會

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