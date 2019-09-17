我與索羅門斷交 蔡政府三年失六國

台索邦交決裂，索羅門群島決定轉向與中國大陸建交，我外交部長吳釗燮隨後宣 布與索國斷交，卅六年邦誼畫下句點。蔡英文總統昨晚舉行記者會，譴責中國一再透過用金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，台灣不會和中國競逐金錢外交，應付不合理的要求。

廿七比○票轉向中共

索羅門總理蘇嘉瓦瑞昨天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。內閣會議同意執政聯盟黨團會議的表決結果，廿七票支持索國邦交轉向，○票反對，六票棄權。索國外長向我駐索羅門大使廖文哲轉達內閣會議投票結果，確定與台灣斷交。

我邦交國跌至十六國

索羅門成為蔡政府上台後第六個斷交的國家，我邦交國也從十七國跌至十六國。

台索邦交生變傳聞已久，雖然索國外長甫於上周訪台，但索國最後仍決定與中國大陸建交，蔡總統昨晚表達強烈遺憾及譴責。她說，這不僅是對台灣的威脅，也是對國際秩序公然挑戰及破壞，對於中國介入打壓，我國絕對不受威脅，不會任人予取予求。

外交部長吳釗燮（左）昨晚宣布與索羅門斷交，神情凝重陪同蔡英文總統（右）舉行記者會。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

蔡喊話團結抗中霸凌

蔡總統強調，挖走台灣邦交國，就算能製造一時輿論，對於兩岸關係發展，終究是百害而無一利。

她強調，未來這段時間，來自中國的壓力只會更大，不會更小，但是台灣人民不會屈服，中國影響台灣政治和選舉的企圖，也不會得逞。面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結，走向世界。

台商促調整兩岸關係

吳釗燮昨晚舉行記者會宣布，我國基於維護國家尊嚴，即日起中止與索羅門的外交關係，台索兩國全面停止雙邊合作計畫，立即撤離我大使館、技術團及台灣衛生中心人員，也要求索羅門立即撤離政府駐台人員；至於昨天才帶著新援助趕抵索國的外交部次長徐斯儉，會在最快、方便的時間點返台。

索羅門台灣商會副會長蔡華明認為，如果民進黨政府不調整兩岸關係，邦交國斷交是必然的，只是時間問題而已。國民黨也發表聲明，質疑民進黨政府始終檢討別人、不見自我省思，若民進黨政府的外交及兩岸政策無法改弦易轍，台灣國際空間恐持續被壓縮。