外媒披露／索國靠攏北京 政經兩盤算…

2019-09-17 00:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／報導



索羅門將與大陸建交，圖為使館區外的索羅門國旗（右2）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

索羅門群島十六日決定與中華民國斷交並和中國大陸建交，法新社指出，索國主要目的是引進大陸資金，並把北京當靠山制衡澳洲在當地的影響力。

索國總理蘇瓦嘉瑞七月接受澳洲國立大學學者史密斯訪問時曾說：「老實說，就政治和經濟層面而言，台灣對我們毫無用處。」蘇瓦嘉瑞自今年四月大選以來，承受來自國會同僚的巨大壓力，他們認為，台灣邦交國愈來愈少，和台灣維持邦交對索國沒什麼好處。

蘇瓦嘉瑞表示，大陸看來更可能提供索國大量基礎建設資金。索國目前有電可用的人口不到百分之五十。他說：「有些觀點認為，大陸在其他國家投資基礎建設表現得很出色。我的同僚坐在後面，對我發出信號說：『讓我們和大陸建交吧。』」

蘇瓦嘉瑞說，和大陸建交，將使索羅門更有能力應對傳統區域強權。他引用斐濟的例子，斐濟在二○○六年軍事政變後，遭澳洲和紐西蘭制裁。斐濟此後開始靠攏大陸，根本不把制裁當一回事。蘇瓦嘉瑞指出：「他們可以大秀實力並說：『你們最好安分點，我在這裡有其他朋友。』」

蘇瓦嘉瑞後來表示，這些內容是私下談話，不應被公開，但這些話可以讓人了解台灣和大陸在南太平洋的外交棋局。索羅門一九八三年和台灣建交時，大陸尚未改革開放，不像現在已成為世界第二大經濟體。

大陸將在十月一日慶祝建國七十周年，此時促成索國轉向，是北京外交上的大勝。索國和大陸建交後，北京提供的投資和發展援助料將比台灣更多。

索國在二○○三年至二○一三年曾因族裔緊張和政府貪腐陷入動亂，促使澳洲領銜前往當地維和。法新社說，索國和大陸建交後，澳洲不會撤回援助計畫，因為擔心家門口又發生動亂。