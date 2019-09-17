索總理「內閣會議拍板」 美安排潘斯會晤無效

中華民國昨天宣布與索羅門斷交，圖為索羅門國旗（右一）斷交前仍放置外交部大廳。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

索國執政黨投票 靠陸一面倒

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）十六日就是否與中國大陸建交、與中華民國斷交召開黨團會議，與會的卅三人中有廿七人支持與大陸建交，六人棄權，無人反對。索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞隨後在內閣會議拍板支持這項決定，已中斷與台灣的關係，準備與大陸建交。

索羅門時報報導，索國政府正在準備必要的文書等程序，預定當地時間十七日早上正式宣布這項決定。報導中表示，台灣在索國執政黨黨團會議就邦交問題表明態度後，已先行宣布和索國斷交，撤離駐索國大使館和技術團等人員。

索國「島嶼太陽報」十六日報導，索國考慮與大陸建交前，將中華民國駐索國大使廖文哲驅逐出境，理由是廖文哲干預索國內政。

干預內政？我否認「惡意謠言」

消息人士說，兩名反對與中華民國繼續維持外交關係的國會議員，向總理蘇嘉瓦瑞展示從一名支持台灣的部長那裡收到的文件，據說文件中允諾，如果他們支持台灣，每人將獲得一百萬美元（約台幣三千一百萬元）。蘇嘉瓦瑞後來召來廖文哲大使表示失望，並將此事視為「台灣干預索羅門群島內政」。

外交部昨駁斥報導，強調經我駐館向各方瞭解，並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐我駐使，當時正值索國政府檢討台索邦誼之際，我駐使夙夜匪懈，積極爭取各方支持，強化兩國關係，為職所當為，絕非干預內政。至於索國媒體報導我政府匯款索國國會議員以換取支持台灣，外交部指出，純屬惡意謠言。

蘇嘉瓦瑞廿一日將參加聯合國大會，希望在聯合國大會上宣布與大陸建交的政策，因此趕在出訪前對邦交問題做出決定。他將在大會上與美國副總統潘斯會面，索國國會外交委員會主席肯尼羅瑞批評，蘇嘉瓦瑞對美國失信，未遵守和潘斯見面前不就邦交問題做出決定的共識。

美國駐索國大使艾伯特格雷十四日曾會見蘇嘉瓦瑞，安排蘇嘉瓦瑞與潘斯在聯大會面。

報告揭密 傳配合大陸時間表

肯尼羅瑞說，據他了解，蘇嘉瓦瑞與潘斯曾有共識，不會在與潘斯見面前就台灣邦交問題做出決定。肯尼羅瑞指出，現在索國將失去對傳統盟友的信用。

索國跨黨派小組日前在提交總理的報告建議，索國與大陸在九月中前建交，以趕上大陸在十月一日慶祝建國七十周年。肯尼羅瑞說，索國外交竟然要配合大陸的時間表，他對此感到非常憂心，「我們沒有按照我們自己的節奏考慮這件事，而是按照中國的節奏」。