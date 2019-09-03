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索國赴陸會談 台索邦交生變？

2019-09-03 00:32聯合報 編譯徐榆涵、記者陳熙文／綜合報導

據路透報導，索羅門群島最快本周就會宣布與中國大陸建交。圖為使館區外升起的索羅門群...
據路透報導，索羅門群島最快本周就會宣布與中國大陸建交。圖為使館區外升起的索羅門群島國旗（右二）。 記者林伯東／攝影
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路透：索陸最快本周宣布建交

路透二日報導，我國太平洋友邦索羅門群島已經組成一支部長級小組和中國大陸進行會談，最快本周就會宣布與大陸建交計畫。對此，外交部表示，台索兩國近期互動正常、溝通暢通。

索羅門群島新政府上台後，隨即傳出與我國邦交動搖。索國若與我國斷交，我國將只剩十六個邦交國。索國自一九八三年以來即承認中華民國。

索羅門群島國會外交委員會主席、反對派議員肯尼羅瑞向路透表示，現任政府和執行單位確實有意改變外交關係，政府在這方面投入的花費，足以說明一切。

索國之前派出評估與台灣關係的特別小組，前往與中國建交的太平洋國家考察，這個小組已返國。另外，八位部長及總理私人秘書也在八月中旬組團前往北京訪問。肯尼羅瑞說：「不難想像最後這支特別小組將提供何種建議。」

索國新總理蘇嘉瓦瑞四月大選後成立這個特別小組，國會議程表顯示，特別小組可能最快本周就會提出建議。

一名匿名的議員表示，特別小組和部長團都明顯傾向於大陸，但不排除有意料之外的可能性。

代表北京政府的索羅門群島中國友好協會表示，協會對於政府相關討論並不知情，但是，似乎政府對這個問題存有分歧意見。

協會在電郵聲明中向路透說，「目前尚不清楚索羅門群島政府會同意與中國建交，或是維持現狀」。

索羅門群島的相關任務小組和政府官員，並未回應路透這篇報導。

路透指出，中國已經全力展開行動，吸納我國其餘的外交夥伴。去年包括中美洲的薩爾瓦多、西非的布吉納法索和加勒比海島國多明尼加都相繼與我國斷交。

我國承諾二○一九至二○二○財政年度給予索國八百五十萬美元（約台幣二點六六億元）作為衛生發展基金。索國議員說，這筆資金已被用於推廣當地醫療服務。但反貪腐的國際透明組織說，這筆錢用途頗有爭議，似乎和買票有關。

外交部發言人歐江安昨表示，據外交部掌握的資訊，索國政府在進行評估時，同時也參考跨黨派小組的報告，以及其他政府部門的專業意見，做整體性的通盤考量；此外，索國政府的相關決策也必需與內閣及國會商議，評估小組的報告並非唯一、也非最終的決策參考依據。

索羅門外交部北京斷交薩爾瓦多布吉納法索多明尼加

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