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索羅門斷邦交？ 柯文哲：若很在乎，北京就更想出招

2019-09-02 14:14聯合晚報 記者張世杰／台北報導

路透社報導我國南太友邦索羅門群島，將與北京建交，我國恐將只剩16個邦交國。台北市長柯文哲今天上午表示，這已經傳很久，他就是深呼吸，放輕鬆，這種邦交國要維護，也是很困難。

柯文哲上午對於索羅門群島邦交生變傳聞，柯文哲說，這已經傳很久，他就是深呼吸，放輕鬆，這種邦交國要維護，也是很困難。你表示不在乎，北京反而出招沒意義，若你很在乎，他就更想出招。

柯文哲表示，你不嗆中，也是會一個一個把邦交國收起來，只是快慢而已，台灣要鍛鍊無氧呼吸的能力，就算沒有邦交國，還是要活得好好的。

柯文哲北京索羅門

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