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索羅門與我斷交 地圖盤點2019中華民國邦交國還剩這幾個

2019-09-16 20:02聯合新聞網 綜合整理

太平洋國家索羅門群島確定與我國斷交，中華民國正式邦交國家減少至16個，在蔡英文總統任內以來，友邦國家以雪崩式的斷交數量減少，且斷交原因皆是中國大陸以鉅額金援他國，進行金援外交政策使他國斷交中華民國。

目前在蔡政府任內已有6個邦交國確定與我國斷交，分別是：

2019年：

索羅門

2018年：

多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多

2017年：

巴拿馬

2016年：

聖多美普林西比

今（16）日確定斷交的索羅門群島是一個面積2.8萬平方公里的海島國家，人口約有59.9萬人，在1983年3月24日與我國建交，建交期間陳水扁、馬英九、蔡英文3位歷任總統都有登島拜訪，2018年索羅門群島與台灣的貿易額約為3200萬美元（約10億台幣），也是台灣第121大出口國。

蔡政府在三年的執政歷程中，不斷呼籲民眾要團結，一起提升台灣的「國際能見度」，但國際空間卻日趨萎縮，連原有的邦交國數量都無法維持。即使政府努力推動新南向政策，陸續開放泰國、汶萊、菲律賓等國民免簽來台；還對拉丁美洲友邦熱情放送11國免簽，仍無法拉近台灣與其他國家的外交距離。

根據統計，中華民國邦交國數量最多的時期是李登輝前總統任內的31國，但自從1988年後邦交國就不斷銳減，2007年建交的聖露西亞也是本國目前最後一個新增的友邦，到目前友邦的數量只剩16國。

中華民國在1988年李登輝任內有高達31個友邦，如今只剩下16個。
中華民國在1988年李登輝任內有高達31個友邦，如今只剩下16個。
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目前仍與中華民國保持「邦交」的國家共有16個：

歐洲：

教廷（梵蒂岡）

非洲：

史瓦帝尼王國（原稱「史瓦濟蘭」）

大洋洲：

吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國

中美洲：

貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜

南美洲：

巴拉圭

加勒比海地區：

海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖露西亞及聖文森

中華民國的16個邦交國，你知道他們正確的國名以及在地圖上的正確位置嗎？

斷交索羅門
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