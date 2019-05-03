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台索邦交出現裂痕？索國總理考慮與中國建交

2019-05-03 00:33聯合報 編譯徐榆涵、記者張弘昌／綜合報導

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（右）前年訪台，蔡英文總統（左）以軍禮歡迎，今傳邦交生變。 圖...
索羅門總理蘇嘉瓦瑞（右）前年訪台，蔡英文總統（左）以軍禮歡迎，今傳邦交生變。 圖／聯合報系資料照片
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我國位在南太平洋的友邦索羅門群島上個月舉行大選，前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋當選總理。索羅門群島和澳洲媒體報導，蘇嘉瓦瑞考慮與台灣斷交，轉向與中國大陸建交。

澳洲人報報導，蘇嘉瓦瑞最近接受索國媒體訪問時表示，新政府正重新考慮與台灣之間的關係，認為索國能從外交轉向獲得龐大好處。

蔡總統：中國加強打壓 情況都掌握

總統蔡英文昨天上午全程「拚外交」，陪同瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷訪問團，參訪桃園大溪老茶廠及大溪老街，因傳出邦交國索羅門群島可能與台斷交消息，蔡總統表示外交部已做了說明，「整個情況我們都有掌握」。不過她說，這段期間以來，中國對我們的打壓確實是不斷且力道越來越大，我們會盡最大力量跟友邦一起努力來穩固我們的外交。

隨行的外交部長吳釗燮則依然強調，台索之間邦誼穩固，索國還是台灣的老朋友。

蘇嘉瓦瑞對該國國家廣播公司表示，索羅門群島仍將維持和台灣的關係，但雙邊關係並非「堅實穩固」，「雖然目前狀態不變，但此關係可能有不同發展。我們發展外交關係的原則，必須考量能從這段關係中，獲得何種利益」。

一旦斷交 恐爆骨牌效應

蘇嘉瓦瑞說，他將和執政盟友們商量此事，「我們會在適當時機宣布新政府對此事的態度」。

索羅門群島和諾魯、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯是台灣在太平洋的六個邦交國，而中國則是索羅門最大貿易夥伴。

澳洲駐索國前外交官巴特利分析，由於索羅門群島是台灣在亞太地區最大的邦交國，一旦索國投向中國，恐將引發骨牌效應。

巴特利說：「索羅門在此區域具象徵性，若改變外交關係就有重大意義。」

巴特利說：「在我看來，冰山開始出現裂痕。」他表示，蘇嘉瓦瑞尚未把「我們將轉換邦交」說出口，但「如果你是台灣，你會有些不安」。他說，「索羅門群島在這個地區地位舉足輕重」，若改與中國建交，「意義十分重大」。

索羅門斷交吳釗燮蔡英文馬紹爾群島

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