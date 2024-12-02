北市教保員涉猥褻2教保機構4童 起訴移審續押

男子陳羿翰去年先後在台北市松山區2家幼兒園擔任教保員，涉猥褻4名幼童得逞。台北地檢署11月間依對未滿14歲兒童強制猥褻罪起訴陳男，北院已裁定繼續羈押。台北市教育局將進看守所持續行政調查。

由德育護理健康學院辦理的國防部平安新村職場互助教保服務中心發生不當對待及性猥褻事件，受害者家長8月19日起陸續報案，台北市教育局同步啟動行政調查，認定屬實後在11月裁處陳羿翰最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，陳男已於9月遭羈押，11月被起訴。

據了解，北檢11月間偵結起訴指出，陳男於去年6至7月間在台北市松山區某幼兒園任職，擔任代理教保員，他在某日午餐前在班級工作櫃前，以檢查身體為理由，脫下1名男童的褲子，撫摸男童的生殖器。

陳男今年3月1日至8月中旬改在松山區另一家幼兒園任職，涉嫌於8月1日午休時，在班級內徒手伸入女童裙子內，撫摸女童下體，翌日午休時，再度撫摸同一名女童下體。陳男另對2童猥褻得逞。

被害幼童家長分別向台北市警察局婦幼警察隊報案，北檢約談陳男到案後聲請羈押獲准。檢察官11月間依5個對未滿14歲之兒童為強制猥褻罪起訴陳男，移審北院後，法官裁定繼續羈押。

另一方面，台北市教育局昨天透過新聞稿說明，調查此案期間，發現德育學院辦理的經國三民非營利幼兒園也有幼生受害，已聯繫家長進行訪談，並為完整調查程序聯繫台北地方法院，希望取得陳男意見，在11月26日獲得同意，將安排在12月上旬進入看守所訪談。