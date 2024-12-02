議員質疑教保員虐童案處置慢半拍 教局：第一時間處理

台北市民生社區某教保服務中心遭爆虐童、猥褻案，教育局調查認定屬實，開罰3名教保員分別40至60萬，涉猥褻陳姓教保員羈押中。教育局長湯志民昨親上火線回應，強調第一時間已做處理，陳男去年曾服務過另家非營利幼兒園，也正調查中，報告預計12月中下旬出爐。

同一團隊在基隆經營2處幼教園地，基隆市府表示，經調查涉案人並未在基隆服務過，下周將安排現場督導訪視。

市議員許淑華質疑，檢方11月2日起訴陳男，教育局拖到21日才停聘開罰，質疑慢半拍。蔣市長曾宣示一旦接獲幼兒性平事件通報就即刻「停職、停聘、停止契約」，教育局8月僅採取停職處分，11月21日才停聘，玩文字遊戲混淆視聽。

北市副市長林奕華駁斥民代說法，強調有第一時間掌握及處理，且完成最重懲處，「拿孩子搏聲量實在不妥」。

市長蔣萬安強調，市府立場永遠站在孩子跟家長這方。

教育局直言，類似案件的行政調查挑戰不小，若涉及刑事偵查，當事人又遭羈押，可能面臨部分幼生及家長不願接受訪談，或幼生表達能力有限，難度倍增，已盡力釐清，做出調查報告。