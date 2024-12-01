教保員涉猥褻、不當對待...議員控處理慢半拍 北市府嗆不實言論

北市某教保服務中心爆發教保員對幼童猥褻、不當對待情事，議員許淑華更質疑市府慢半拍，沒有即刻停聘，還玩文字遊戲試圖混淆大眾視聽。教育局今早也開記者會駁斥，市府副發言人李政軒表示，不實指控恐讓孩子二度傷害呼籲許，「回頭是岸」。市長蔣萬安今也強調，市府立場就是永遠站在孩子跟家長這邊。

議員許淑華今在臉書發文批評，蔣萬安曾宣示一旦接獲幼兒性平事件通報就即刻「停職、停聘、停止契約」，但教育局8月僅採取停職處分，直到11月21日才停聘，卻還試圖在「職」與「聘」之間玩文字遊戲，混淆大眾視聽。

北市府副發言人李政軒表示，包含拖三個月才停職停聘、市長沒履行增員承諾、案發幼兒園明年二月才會解約都不是事實，這些不實指控誤導社會大眾甚至對孩子二度傷害，呼籲議員知錯能改、回頭是岸。

教育局指出，8月19日接獲通報，20日即函文命陳男停職，「停聘、停職、停止契約執行或停止運用關係」的差異則視教保相關人員身分不同而分別適用，其法律效果均為一致，且停職後除令其無法於全市幼兒園任職，同時府內也與社會局橫向聯繫，令其不得托嬰中心、其他教育場域服務。

教育局說，接獲校安及家防中心通報，當天就組成府級跨局處緊急應變小組並保存近兩個月監視器等證據，聯繫司法機關，也陸續做了10場次訪談，以最快速度完成調查，更發現未通報過的另兩案，都在第一時間分案、命其停職、認定後懲處。

教育局坦言，類似案件行政調查，若涉及刑事偵查，當事人又遭羈押，調查小組面臨常面臨部分幼生及家長不願接受訪談，或幼生表達能力有限，調查難度倍增，以該案為例，9月24日行文請地檢署協助安排訪談陳男，隔日地檢署表示行政調查不得干擾司法偵查，拒絕調查人員進入看守所訪談，亦否決以任何形式讓其陳述意見，僅能於有限時間內大量調閱監視器畫面，盡力釐清，做出調查報告。

此外，該案調查期間也接獲陳男先前服務非營利幼兒園也有幼生受害，教育局9月發布問卷啟動相關程序，並聯繫幼生家長安排訪談事宜，11月訪談一案生，另一案生表達不願接受訪談，並再次聯繫檢調單位希入看守所訪談陳姓教保員，11月26日獲台北地方法院同意，於12月上旬進入看守所訪談被告。