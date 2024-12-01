議員批男教保員起訴20日才懲處 北市教育局駁「第一時間就處置」

台北市民生社區某教保服務中心遭爆虐童、猥褻案，經教育局調查後認定屬實，開罰3名教保員40至60萬，涉猥褻陳姓教保員被羈押中。議員許淑華質疑，檢方11月2日起訴陳男，但教育局拖到21日才停聘開罰，質疑調查進度慢半拍。教育局長湯志民開記者會否認強調，第一時間就已做相關處理，針對陳男曾服務過另家非營利幼兒園，也正調查中，報告預計12月中下旬出爐。

北市議員許淑華昨質疑，蔣萬安在「信義狼師案」承諾，未來一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約，並啟動行政調查，另由跨局處處理、增加人力與預算，但該案發生後，8月18日通報教育局，8月20日陳姓狼師停職，一直拖到11月21日才正式開罰、停聘。

許淑華說，地檢署調查後9月初檢察官即偕同專家證人親詢，於9月10日羈押教保員，11月2日起訴，但教育局卻遲至21日才開罰、停職，北市府應要比法律更早保護孩子，卻是慢半拍一拖再拖，且該男曾在同樣德育經營的非營利幼兒園工作，8月也有家長通報學童受害，3個多月過去卻沒有任何說明，更沒有調查報告，要求教育局應說清楚。

教育局今天再度舉行記者會，由局長湯志民主持，湯強調，獲報後第一時間就要求陳男停職，並不得在任何教保機構、補習班等任教，更依程序組成應變小組展開調查，調閱6-8月監視器畫面由5名同仁觀看，發現有另兩名老師涉嫌不當對待，也第一時間要求停職，並有單一窗口跟家長聯繫。

湯志民表示，雖然11月2日被起訴，但行政與司法調查是依據不同法規，系統也不一樣，行政調查有既定的流程，認定委員會在11月11日決議處行為人最重罰緩60萬元且終身不得被聘為教保人員，待跑完公文簽報等行政程序，相關處分即在11月21日填報並公布在全國教保資訊網，讓所有家長都能查閱，未來上網公告也會更即時。