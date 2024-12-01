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教保員爆猥褻、虐童 北市停聘開罰

聯合報／ 記者洪子凱李人岳／台北報導
北市某教保服務中心遭爆教保員虐童、猥褻案，經教育局調查後認定屬實，開罰3名教保員40至60萬。 示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
北市某教保服務中心遭爆教保員虐童、猥褻案，經教育局調查後認定屬實，開罰3名教保員40至60萬。 示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

台北市民生社區某教保服務中心遭爆虐童、猥褻案，經教育局調查後認定屬實，開罰3名教保員40至60萬。家長昨發布聲明，指業者事發後阻撓家長看監視器畫面，卻仍安全下莊，讓人無法接受。市長蔣萬安回應，調查報告一出爐，教育局便發函要求1個月內終止契約，並祭出停聘及裁罰。

家長聲明中指出，觀看監視器發現多位老師有荒腔走板行為，孩子動輒被施以體罰，還威脅孩子不能說，否則不能回家、再也看不到父母。

該教保服務中心是由某中央機關委託民間經營，該機關回應，已裁定終止契約，後續將請教育部國教署協助，辦理重新招標。

市議員許淑華指出，該案受害童有25人，其中4人遭性猥褻，涉嫌猥褻的陳姓教保員已遭羈押，許質疑，事件發生後教育局僅將3人停職未停聘，開罰後才正式停聘並公布姓名，質疑市府慢半拍應檢討。

教育局日前完成行政調查，涉猥褻的教保員陳羿翰遭開罰60萬元、終身不得聘用為教保相關人員；另涉不當對待教保員梁瑋芹、陳塏婷分別遭裁罰40萬元、解聘4年，須接受12小時幼兒輔導管教課程，資訊公布在教育局網站「幼兒園不適任人員公告專區」。

許淑華質疑，在「毛畯珅狼師案」發生後，市府曾說若發生類似案件，相關涉案人會立刻停聘，教育局8月20日要求狼師停職，9月3日才對另2人祭出停職處分，11月21日開罰後才正式停聘，從去年到事件爆發前，教育局沒稽查訪視記錄，顯見稽查人力不足。

教育局副局長陳素慧說，獲報後第一時間就展開調查，並將陳男停職，不管停職或停聘都是暫時措施，對教保員採取停職，教師才會予以停聘。外界質疑教育局未稽查、遲3個月停職並非事實，今年兩度稽查該中心，8月20日查獲該中心未依規提供教保服務契約，10月24日再度稽查。

幼兒園 教育局 虐童

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