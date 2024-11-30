議員曝教保中心猥褻男曾在另一幼兒園工作 北市教育局將清查

台北市民生社區國防部委託經營某教保服務中心遭爆教保員虐童、猥褻案，議員苗博雅也代受害家長發表聲明，更指出德育護理健康學院在經營幼教機構大量任用自家人互相包庇，才讓事件延燒，且該男子曾在另一間同為德育經營非營利幼兒園工作過，要求教育局盡快調查有無黑數。教育局表示，將全面發放問卷調查德育經營2間教保機構，同時加強稽查頻率。

苗博雅下午也代受害家長發表聲明，苗指出，整起事件關鍵在於該業者德育護理健康學院，在各縣市都有受託經營幼兒園或教保服務中心，由於該學院有幼保系，園所都會大量任用自家畢業生，導致教保員發現不當對待事件，不但沒有幫助孩子，反倒互相包庇，而高層得知消息，竟然置之不理稱「要相信這名狼師」，才會讓事件到8月有家長報案後才被爆出。

苗博雅說，陳男曾在附近同屬德育經營非營利幼兒園服務，由於時間已過很久，擔心相關監視器紀錄已被刪除，已要求教育局針對兩邊盡快舉辦說明會，讓家長了解發生什麼事，也請教育部評鑑德育學院，應將這些行為列入紀錄，嚴重扣分。

教育局副局長陳素慧說，為避免有受害者黑數，教育局將發調查問卷給在這2間機構就讀的幼生家長，預計2至3周回收問卷，讓家長有時間與孩子了解事發經過，同時加強訪視稽查。