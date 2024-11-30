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北市教保服務中心爆虐童、猥褻 議員批市府不積極教育局否認

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
虐童示意圖。圖／聯合報系資料照
虐童示意圖。圖／聯合報系資料照

台北市民生社區國防部委託經營某教保服務中心遭爆教保員虐童、猥褻案，議員許淑華更質疑，教育局未立即停職、更從未稽查該中心、稽查人力也未補，態度不夠積極。教育局否認指控表示，事發後對教保員即刻停職，也有稽查2次，市府10月已核定2名幼生事件調查專責人力員額，目前正進行招聘作業，預計將再增取招聘2人。

教育局副局長陳素慧強調，教育局接獲通報第一時間就展開調查，並將陳男停職，並調閱6至8月監視器，調閱過程中發現另有2名教保員疑對幼童不當對待，再9月2日確認有這件事後，隔天就主動要求停職。

至於外界質疑為何當下只要求「停職」而非「停聘」，陳表示，不管「停職」或「停聘」都是暫時措施，只是法條上用詞不同，對於教保員採取停職，教師才會予以停聘。

陳素慧重申，外界質疑教育局未稽查、遲了3個月停職等並非事實，今年度已兩度稽查該中心，包含8月20日稽查查獲該中心未依規定提供教保服務契約並裁罰，10月24日也再度到園稽查。

過去信義幼兒園狼師案精進作為中，市府有提到要增聘調查人力，陳素慧說，市府已於10月間核定2人專責違法對待幼生事件調查人力，目前正招聘人員，未來爭取增編2人，類似案件處理將組成團隊運作，就受理通報、調查、閱覽監視器、訪談當事人、與檢警司法單位橫向聯繫、提供家長單一聯繫窗口、幼生協助輔導等工作明確分工，精進調查效能。

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