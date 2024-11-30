教保涉虐童、猥褻 家長痛心聲明業者態度消極

台北市民生社區國防部委託經營某教保服務中心遭爆3名教保員驚爆虐童、猥褻案，高達25名孩童受害。家長今發布聲明，痛批經營該教保服務中心業者德育護理健康學院一開始對於這件事置之不理，事發後還阻撓家長看監視器畫面，卻仍安全下莊，讓家長們無法接受。

聲明書指出，德育護理健康學院除了受國防部委託經營該教保中心外，也受北市府教育局委託經營經營一間「非營利幼兒園」，在基隆與台北受託經營數間幼兒園。此次不當對待被懲處三位年輕老師，都是德育栽培，沒想到將孩子送去是惡夢的開始。

家長聲明說，當時中心內沈姓主任很早就發現陳姓教保員有不當體罰孩子行為，5月曾有家長反映孩子抱怨陳男以塗抹乳液為由觸摸下體，主任向德育管理階層反映，卻未被當一回事。

家長聲明指出，今年8月陸續有孩子向家長反映不當對待後，德育曾召開家長會談，當時出席德育幼保系教授督導聲稱這僅是單一事件，但家長要求調閱監視器畫面還受到各種阻撓，包含威脅簽訂不合理的保密協定、限制觀看畫面時間等。

家長聲明說，觀看監視器後發現問題不只陳男，多位老師荒腔走板，孩子動輒被施以長時間的體罰，如上下椅子30分鐘、被關廁所、午睡被壓制、被隔絕在旁，禁止參與活動1、2個小時，成為該校常態，甚至被威脅孩子不能說，不然會不能回家、再也看不到父母。

家長質疑，犯錯年輕教師固然可惡，後續必須面對相對應的懲罰，但只要有任何一位管理者看一天監視器畫面，結果勢必截然不同，但沒有盡到督導管理之責、阻撓家長調查真相的德育高層卻平安下椿，讓他們無法接受。