防不當對待黑數 北市教育局全面調查2教保機構

德育護理健康學院辦理的國防部平安新村教保中心發生教保員不當對待事件，台北市教育局今天表示，為避免有黑數，將全面調查德育經營的2間教保機構，同時加強訪視稽查頻率。

台北市教育局8月接獲通報，國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心教保員陳羿翰涉不當對待幼兒，調查後認定屬實，在11月21日裁處最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，並在11月28日公布於台北市教育局網站。

此外，教育局擴大調閱監視器畫面，發現另2名教保員梁瑋芹、陳塏婷體罰幼生，調查確認後各裁罰40萬元及4年不得任職為教保員，並公布姓名。

台北市教育局副局長陳素慧今天透過線上記者會說明，平安新村是國防部交由教育部委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理，而德育學院在台北市另有經營一間非營利幼兒園，為避免有受害者黑數，教育局將全面發調查問卷給在這2間機構就讀的幼生家長。

陳素慧說明，問卷希望了解其餘幼生是否曾有被體罰等不當對待情形，預計2到3週後回收，讓家長有時間與孩子了解事發經過，若有疑似情形即依幼兒教育及照顧法啟動調查，同時將加強訪視稽查這2間機構。

陳素慧強調，教育局8月一接獲通報，就依教保服務人員條例第17條規定，要求陳羿翰停職接受調查，並在調查完成、認定不當對待屬實後，將其免職、處最重罰並命終身不得在任何教保服務機構服務，外界稱調查太慢、態度不積極與事實不符。

至於調查人力是否不足，陳素慧說，市府10月核定2名幼生事件調查專責人力員額，目前正進行招聘作業，將爭取再增編2人，負責受理通報、調查、訪談、與檢警司法單位橫向聯繫、提供家長單一聯繫窗口等。