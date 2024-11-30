平安新村教保中心不當對待兒童 國防部將重新招標

國防部平安新村教保中心發生教保員不當對待及性猥褻事件，國防部資通電軍指揮部今天表示，基於委辦單位立場，除配合依法調查並依規定裁定契約終止，後續將請教育部國教署協助辦理重新招標作業，以維學童受教權益與安全。

台北市教育局8月接獲通報，國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心教保員陳羿翰涉不當對待幼兒，調查後認定屬實，在11月21日裁處最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，並在11月28日公告於台北市教育局網站。

國防部資通電軍指揮部今天下午以新聞稿回應，資通電軍平安新村教保中心於民國112年2月委由德育學校財團法人德育護理健康學院，依非營利幼兒園實施辦法，負責招生、營運及管理等事宜。

資通電軍指揮部說，今年8月教保中心接獲學童家長反映，其子女疑遭不當對待。案經通報台北市教育局實施調查，業將4位涉案教保員移法究辦，並分別裁予停職及罰金等處分。

資通電軍指揮部表示，基於委辦單位立場，除配合台北市教育局依法調查外，並依「職場互助式教保服務實施辦法」第7條第1項第4款規定，裁定該法人機構契約終止；後續將請教育部國教署協助辦理重新招標作業，以維學童受教權益與安全。