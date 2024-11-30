北市狼師再現 受害家長聲明：從頭到尾都被瞞

台北市議員指北市狼師再現，有25童被不當管教、4童遭性猥褻；台北市長蔣萬安要求國防部1個月內與受委託機構終止契約。受害家長們今天發聲明說，從頭到尾都被瞞在鼓裡。

社民黨台北市議員苗博雅下午表示，自己一路協助此案，經和受害者家長們討論後，他們委請對外轉達一份共識聲明。

聲明內容表示，近日台北市教育局對涉案的多名老師行政懲處已確定，而狼師陳男涉及猥褻案件也已進入司法調查，但事件背後的單位學院高層疏失卻未被提及，其在基隆、台北受託經營數間幼兒園。

其中，包含北市民生社區口碑良好的某幼兒園，以及爆發這次案件的教保中心。

受害者家長們指出，這次因不當對待而被懲處的3名年輕老師，過往都是此學院所栽培並陸續到教保中心服務。

他們說，沒想到將孩童送到教保中心竟是惡夢一場，其開辦以來的教保員流動率就很高，在缺乏師資情況下，管理階層於今年3月將陳男從口碑佳的某幼兒園轉調至教保中心工作，且沈姓園長也很快就發現陳男有不當體罰孩童行為。

此外，有家長在5月反映孩童抱怨陳男以塗抹乳液為由，不當觸摸孩童敏感部位。

他們表示，沈姓園長稱有告知學院管理階層，卻未被當一回事，自己也無解雇陳男的權力，只能拿陳男無可奈何。不過，沈姓園長也因未通報台北市教育局而受罰，同時也未告知受害者家長有相關不適當對待行為，其也於7月離職。

受害者家長們說，經孩童於8月起陸續向父母反映遭不當對待後，學院曾召開一次家長會談，當時出席的都是鮮少現身學校的幼保系教授督導，為尋求真相，家長們紛紛調院監視器畫面追查，卻遭學院各種方式阻撓，讓大家十分挫折，只好尋求教育局和苗博雅的協助。

他們指出，後來經查相關畫面發現，問題不僅有陳男，還有多名老師都荒腔走板。孩童動輒被處以長時間體罰，像是上下椅子30分鐘、被關廁所、午睡被壓制或被被隔絕在旁等情形，已成校園每日常態，且孩童們還被威脅不能對外說這些事情。

受害者家長們說，這些犯錯的年輕教師固然可惡，後續必須面對相對應的懲罰，但令家長們憤慨的是，背後的學院高層卻未盡督導管理之責、得過且過，還阻撓家長們調查真相，仍能平安無事還宣稱只是某老師有問題，完全不願面對真相並負起責任。

他們表示，想請各界和政府思考，大專幼保教育究竟出了什麼問題，培育出的幼保老師到管理階層均失格，並未真心關懷孩子；同時，政府近年雖廣設教保中心，分攤不少幼教需求，卻也可能失了品質。希望學院即將召開的兩場說明會，能有媒體出席，以協助大眾更全面理解與反思。