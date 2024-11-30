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幼兒園爆猥褻、不當對待 蔣萬安：一個月內與業者解約

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市民生社區國防部委託幼兒園遭爆虐童、猥褻案，傳出有25名學童受害其中更有4名孩童遭男教保員猥褻，市長蔣萬安表示，20日調查報告出爐時，教育局已發函國防部，要求一個月內與業者終止契約，不得經營園所。記者洪子凱／攝影
台北市民生社區國防部委託幼兒園遭爆虐童、猥褻案，傳出有25名學童受害其中更有4名孩童遭男教保員猥褻，市長蔣萬安表示，20日調查報告出爐時，教育局已發函國防部，要求一個月內與業者終止契約，不得經營園所。記者洪子凱／攝影

台北市民生社區國防部委託幼民間經營兒園遭爆虐童、猥褻案，議員許淑華揭露至少25名學童受害，更有4名孩童遭男教保員猥褻，教育局針對3名涉案教保員開罰要求停聘。市長蔣萬安表示，20日調查報告出爐時，教育局已發函國防部，要求一個月內與業者終止契約，不得經營園所。

蔣萬安表示，市府接獲通報後就立刻將當事人停職，園方也不可以招收任何新生，並成立跨局處緊急應變小組，依「幼教法」開始調查，也藉由外部專家學者來全面檢視，結論一出來就對當事人停聘、終身不得任職教保人員，並給予最重60萬的裁罰。

蔣萬安說，在獲報後，市府也調閱相關監視器，並拉長調查區間將前面兩個月的監視器也看過，發現除陳男外，另發現有2名教保員，有不當對待情形，立即要求停職，一併全部調查，結果出來後也要求停聘並裁罰，一切都有案機制走，府級也有掌握。

虐童

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