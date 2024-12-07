賴總統出訪取得多項突破 學者：對陸方是「痛中之痛」

賴清德總統6日結束七天六夜的「繁榮南島 智慧永續之旅」，此行先後訪問太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉，並過境美國夏威夷與關島。觀察賴總統首次元首外交成果，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致指出，此行除了鞏固邦誼，也讓其他太平洋島國看見台灣輸出的民主交流成果，對中國大陸而言是「痛中之痛」；賴總統過境美國期間的多項突破，不僅展現美國友台的高度跨黨派共識與台美互動默契，更凸顯「中華民國存在的事實」。

由戰略角度出發，吳瑟致說，賴總統訪問的三個太平洋友邦，以及過境點夏威夷、關島，在島鏈戰略中都扮演非常重要的角色。吳瑟致分析，中國之所以不樂見賴總統出訪友邦、過境美國，其實與當前的印太戰略格局有關，不論是第一島鏈、第二島鏈或第三島鏈，首要任務都是防堵中國威權主義的擴張，中國大陸深知島鏈戰略會使其無法將影響力深入太平洋地區，甚至東擴，因此多次試圖介入台灣與太平洋島國的外交關係。

吳瑟致形容，賴總統的出訪對中國而言是「痛中之痛」，因為太平洋地區正是中國大陸始終無法突破的區域，而台灣與太平洋友邦的友好互動，也在該地區引發一定的外交效應。吳瑟致指出，其他選擇與中國大陸建交的太平洋島國會從中看見，台灣所輸出的民主交流與雙邊具體合作項目，除了符合主流價值，更貼近各國所需要的社會面協助。

賴總統過境夏威夷與關島時，先後分別與美國眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾院議長強生（Mike Johnson）等跨黨派政要視訊通話。吳瑟致說，這代表著美國不會因政黨輪替改變對台路線，反而更加深化對台支持。吳瑟致解釋，對美國憲政運作而言，國會是一個具有重要政治意涵的單位，此次通話不僅展現美國國內「重視台灣」的高度跨黨派共識，也瓦解了台灣內部的疑美論、疑賴論聲音。

值得注意的是，即便中國大陸近期軍事演訓頻頻，賴總統過境美國期間仍取得亮眼突破，不僅成為首次受邀進入關島總督官邸、議會的台灣元首，現場甚至奏起中華民國國歌。吳瑟致說，雖然美國尚未恢復與台邦交關係，但種種實質行動都凸顯了台美之間的互動默契，以及「中華民國存在的事實」，且由安全角度觀察會發現，關島有三分之一的土地是美國軍事基地，這令美國向中國大陸釋出的友台訊息，更抹上了一層濃厚的戰略意涵。