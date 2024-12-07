賴清德喊大陸舉拳不如張手 李彥秀：民進黨先展現尊重

雙城論壇17日於台北登場。賴清德總統昨結束首度出訪友邦行程，喊話中國大陸，「舉起拳頭不如張開雙手」。國民黨立委李彥秀說，民進黨對來台的大陸女大生，因其一句失言而口誅筆伐，民進黨也要展現尊重民主自由人權和言論自由的普世價值。

賴清德昨日表示，舉起拳頭不如張開雙手，再多的軍演、軍艦、飛機給予周邊國家脅迫，都無法贏得任何國家尊敬。偉大國家不在於人口多少、土地大小、軍備是否強盛，而是跟文明程度相關，愈文明國家，愈尊重民主自由人權的普世價值。

李彥秀說，賴清德的談話，何嘗不適用於目前兩岸的民間交流？綠營民代、網軍側翼對一位來台交流，還沒大學畢業的女學生處處用放大鏡檢視，一句失言，就傾巢而出口誅筆伐，甚至要列為不受歡迎人物驅逐出境，陸委會也要對邀請單位進行查處，甚至威脅6個月至5年內不得再邀請，根本就是「小警總」再現，下達兩岸交流的戒嚴令，進行兩岸關係的綠色恐怖。

李彥秀提到，蔡賴之爭時，賴清德深受網軍側翼之苦，甚至在媒體前高喊「請總統的網軍停止攻擊我」，賴清德現在取得權力大位，在兩岸關係、朝野關係、黨內競爭，是否真的能「張開雙手，放下拳頭」，而不是嘴巴高喊「網軍可恥」，行動上卻是「網軍可用」。

李彥秀認為，即將於17日登場的雙城論壇，是兩岸關係重要的「試金石」，本次上海訪團將有102人來台參與論壇，也是兩岸關係進一步惡化，還是迎來春暖花開的重要契機。呼籲中國大陸，停止非必要的軍事演習與行動，和緩兩岸緊張的氣氛。

李彥秀強調，民進黨也要展現尊重民主自由人權和言論自由的普世價值，前總統蔡英文曾說：「沒有一個人必須為他們的認同道歉」，蔡英文沒有完成的理想，賴清德應該要努力實踐。雞蛋裡挑骨頭非常容易，但是要看見對手的優點，尊重差異展現包容，才是文明社會的展現。