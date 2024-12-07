新聞幕後／賴清德出訪謹小慎微 難得化身讀稿機

謹言慎行、避免意外，是賴清德總統首度出訪並過境美國的最好寫照，除了讓美方安心，也避免中國大陸做文章。不過賴總統返台後，立刻要面對內外部挑戰，從川普上台後的美中台關係，到國內朝野政黨嚴重對抗等，都是賴政府要解決的棘手問題。

賴總統的第一次出訪以及過境外交備受關注，這次共有來自台灣、日本、美國及法國等媒體隨行採，43位記者涵蓋電視台、報紙、網路、廣播，是我國總統出訪罕見的大陣仗。

雖然此行未過境美國本土，政治敏感度較低，但出訪之際，中共可能軍演的耳語如烏雲籠罩；不只媒體採訪繃緊神經，國人也睜大眼檢視賴總統的一言一行。

有別於前總統蔡英文，賴總統喜歡與媒體互動，過去面對記者提問常是「直球對決」；不過賴總統6日在帛琉與隨行採訪團茶敘時，帶著厚厚一疊「題庫」而來，回答問題時也難得化身「讀稿機」，反映出賴總統對首度出訪的謹小慎微，不容言行有任何閃失。

兩岸與台美關係是我國對外事務的重中之重，賴總統並未強硬回應中共可能的軍演，而是向陸方喊話「舉起拳頭不如張開雙手」，希望避免升高兩岸緊張局勢。不過兩岸冰凍三尺非一日之寒，民進黨政府與大陸的對抗方興未艾，兩岸何時能春暖花開是大哉問。

川普將再度回鍋白宮，賴總統透過出訪，隔空美方傳達台美共享「民主價值」、台灣會「善盡責任」訊號，背後的用意與目的，就如賴總統所言「相信美國也會扮演應有的角色」。賴總統對美國新政府有「價值期待」，但川普是「利益導向」領導人，讓接下來台美關係的不確定性增加。

國內政局不穩定，更是賴總統執政半年多來，始終無法解決的課題。賴總統引用中華隊在十二強賽奪冠經驗，指出執政團隊團結、全力以赴，有需要檢討之處要迅速檢討改進，才有辦法贏得勝利。

不過，民進黨從國會改革釋憲、總預算攻防到大法官等人事提名都「硬著幹」，朝野失去互信，對抗越來越加劇，顯然與賴總統談冠軍球隊經驗背道而馳。國內外情勢嚴峻，如何克服這些難題，考驗賴政府「總教練」賴清德的智慧。