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陸官員籲棄台 遭巴拉圭驅逐出境

聯合報／ 記者屈彥辰周佑政張曼蘋陳政錄／連線報導

中國大陸外交部官員在巴拉圭參加聯合國教科文組織會議，發表「棄台論」，遭巴國政府以違反簽證目的、干預內政等理由限期驅逐出境。賴清德總統昨天表示，巴拉圭總統貝尼亞曾強調，會堅定地跟台灣邦誼永固，這個立場不會改變。

據外媒報導，大陸外交官在巴拉圭國會上敦促與中國大陸建交，與台灣斷交，要求巴拉圭必須做出選擇。大陸外交部昨天回應說，此舉毫無道理和依據，中方堅決反對。大陸外交部發言人林劍重申並堅持「一個中國原則」，指在世界任何地方都光明正大，不存在所謂「干涉內政」的問題。

賴總統表示，巴拉圭政府跟全國人民對民主的信仰堅定不移，他曾擔任前總統蔡英文的特使，訪問巴拉圭，參加貝尼亞就職典禮。

貝尼亞在就職演說中強調，巴拉圭在他領導下，堅守民主不會改變，會堅定地跟台灣邦誼永固，這個立場不會改變。

另外，針對中國透過經濟等手段利誘帛琉外交轉向，賴總統表示，中國經濟手段不只針對帛琉，也包括全世界國家，有些成功但有些沒成功，關鍵在這些國家是否有堅持。

國民黨海外部主任陳以信分析，北京的大動作是送訊息給台灣，賴清德沒先去中南美洲，北京就趁機會在美國後院挖牆腳了。

陳以信指出，吐瓦魯的對台態度年初時出現鬆動，賴清德這次卻只在吐瓦魯停留短短七小時，連過夜都沒有，如何凸顯台灣對台吐邦交關係的重視呢？

外交部 巴拉圭 賴清德

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