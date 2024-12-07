學者：賴總統表現中規中矩 挑戰在明年

賴總統出訪南太平洋三友邦昨天返台，淡江大學國際事務與戰略所教授李大中認為，賴總統此行的表現中規中矩，雖然政府宣稱這次在過境關島與夏威夷的安排有重大突破，但基本上仍是類似以往的規格，其實並無太特殊之處。他提醒，賴政府真正挑戰會在明年。

李大中指出，我方要過境美國的次數與頻率，仍取決於一項客觀限制：就是我們邦交國的數目，邦交國數目如果大幅降低，勢必影響總統出訪國的選擇空間與能量。

李大中說，第二項挑戰是賴上任迄今的兩岸情勢，要比蔡總統八年期間更為複雜嚴峻，北京的打壓力道會更大。再者，仍是明年川普上任後的變數。理論上，賴政府明年一定會規畫出訪邦交國與過境美國，但目前無人敢打包票狀況會如何，因為仍取決於川普國安團隊的整體判斷。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲指出，賴總統此行除了鞏固邦交外，賴總統過境的夏威夷、關島都是與沖繩同等重要的美軍基地，尤其關島的地位更形吃重，也凸顯地緣政治的共同安全。

國民黨立委李彥秀表示，相較於前總統蔡英文就任後一個月出訪，不僅過境美國本土邁阿密與洛杉磯，出席巴拿馬運河拓寬竣工典禮時更會晤多國領袖。賴清德亟欲爭取過境高規格待遇，延宕最佳出訪時機，後又遇到「拜登退選」、「川普當選」意外，最後淪為「照表操課」的無意外之旅，千挑百選卻落得兩頭空的結果。

民眾黨立委林憶君表示，外界形容賴總統此次出訪是「蔡規賴隨」，過程的確沒有太多意外發生，但無論是否走出自己的外交風格，國家元首只要願意走出國門都必須給予肯定。希望賴總統能用同樣態度處理兩岸關係，兩岸關係若良善，相信未來要出訪會更順利。