首次出訪落幕 賴總統：開啟價值外交新時代

賴清德總統6日晚間結束「繁榮南島 智慧永續」之旅返抵國門，在桃園機場發表談話，說明此次出訪成果，包括深化跟友邦的情誼，開啟「價值外交」的新時代，並凝聚海外挺臺灣的力量。總統強調，只要堅定捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值，跟世界上的各個國家交往，我們一定可以得到更多支持，不僅可以守護臺灣，也可以維護區域的和平穩定。

賴總統致詞時，首先跟國人報平安，訪團所有成員，包括隨行採訪記者都已經平安返抵國門。為期7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅，也已經圓滿完成。他要再一次感謝美國政府秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則提供協助，讓此次的採訪不僅可以順利成行，也能夠圓滿達成。

賴總統感謝國安團隊、外交團隊事前的縝密規畫及詳細溝通，尤其是外交部外館第一線同仁執行的訪問細節都非常認真圓滿，「你們辛苦了!」，他也感謝華航機組同仁提供安全、舒適的服務，讓這一次的行程即便非常緊湊，仍然可以得到相當好的休息。

賴總統接著感謝隨行採訪記者，為了要把訪問情況即時傳回國內，可以說是不眠不休，工作室連續數日都燈火通明，大家都沒有好好休息。許多記者甚至有40個小時沒有上床睡覺，這種拚勁令人感佩。他期盼隨行採訪記者所屬的公司，能夠實質給予獎勵，他也邀請大家未來再次參與他出國訪問的行程。

賴總統向國人報告此次出訪的幾項收獲：第一，我們深化跟友邦的情誼。訪團在馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，都受到友邦人民的熱烈歡迎。他要感謝馬紹爾群島海妮（Hilda C. Heine）總統、吐瓦魯戴斐立（Feleti Teo）總理，及帛琉共和國惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統熱情接待，堅定支持臺灣。臺灣和這三個國家共享南島語族文化，在參訪過程中他深刻感受到我們就像是一家人一般。

賴總統說，第二，我們開啟了價值外交的新時代。在這次出訪中，他看到臺灣和這三個友邦國家在公共衛生、糧食安全、氣候變遷、數位轉型以及海事安全，都有許多具體的合作成果。相信這些具體的合作成果會進一步鞏固我們跟友邦的情誼。我們都很清楚，國際媒體也多所報導，這些邦交國相當勇敢抵抗極權主義的威脅利誘。這些國家勇敢並堅定的支持民主的普世價值，這也是這三個邦交國堅定不移，與我們站在一起非常重要的原因。

賴總統提到，訪程中我們也跟夏威夷州、關島總督及當地議會共享民主的價值。他相信民主是臺灣最珍貴的資產，是經過許多年，由許多民主前輩一生奉獻才爭取到的結果。也因為全國人民團結一致，讓臺灣成為亞洲民主的燈塔。未來我們會持續用民主、自由、人權的普世價值，跟世界的民主陣營進一步進行外交工程。不僅促進雙贏，創造彼此的繁榮發展，也可以共同抵禦極權主義的擴張。

賴總統指出，第三，我們凝聚了海外挺臺灣的力量。他要再次感謝所有海外僑胞，除了當地僑胞，還有分散在不同地方的僑胞前往他拜訪的地點。大家團結在一起，為臺灣喝采、加油，也願意繼續為臺灣貢獻心力。這份心意讓身為總統的他非常感動，也為我們僑胞的表現感到驕傲。

接著，賴總統感謝美國，包括關島總督邀請他及訪團前往總督官邸早餐會，共唱兩國國歌，充分表達對臺灣的支持。我們也得到關島議會連續四年通過友好決議，他很榮幸代表臺灣人民接受關島議會呈贈友好決議文。也非常感謝夏威夷州州長對訪圑的熱烈支持，夏威夷州議會呈贈給臺灣人民美國國旗及夏威夷州州旗，由他代表接受。展現出不僅是友邦堅定的跟我們站在一起，包括我們的盟友美國，有來自國會及跨黨派的支持，也有地方政府包括夏威夷州跟關島對我們強而有力的支持；這都代表著我們成功凝聚了海外挺臺灣的力量。

賴總統說，我們會繼續加油，「德不孤必有鄰」。只要堅定捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值，跟世界上的各個國家交往，我們一定可以得到更多支持，不僅可以守護臺灣，也可以維護區域的和平穩定。

最後，賴總統感謝國安團隊在吳釗燮秘書長的帶領之下，及行政院團隊在院長卓榮泰的帶領之下，在他出訪期間，因應處置國內外的各種事件，非常稱職，也讓社會穩定，國家繼續運作。