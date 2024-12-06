結束出訪返國 賴總統細數3收穫：堅定捍衛民主

賴清德總統結束上任後首次出訪友邦，昨晚返抵國門。賴總統表示，德不孤，必有鄰，只要堅定地捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值在世界上跟各個國家交往，一定可以得到更多的支持，不僅僅可以守護台灣，也可維護區域的和平穩定。

賴總統細數此行三項收獲，第一、深化跟友邦的情誼。在馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，都受到友邦人民的熱烈歡迎。在這次出訪中，看到台灣和這三個友邦國家，在公共衛生、糧食安全、氣候變遷、數位轉型，以及海事安全，都有許多具體的合作成果，相信這些具體的合作成果，會進一步地鞏固台灣和友邦的情誼。

賴總統指出，第二、開啟了「價值外交」的新時代。國際的媒體多所報導，這些邦交國，其實相當勇敢地抵抗了極權主義的威脅利誘，這些國家不僅僅勇敢，也堅定地支持民主的普世價值，這也是這三個邦交國堅定不移地和台灣站在一起，非常重要的原因。民主是台灣最珍貴的資產，未來政府會持續用民主自由的普世價值，和世界的民主陣營，進一步地進行外交工程。

賴總統表示，第三、凝聚海外挺台灣的力量。要利用這個機會再次感謝海外的僑胞，這次他所到之處，除了當地的僑胞，也有分散在不同地方的僑胞趕到他到的地點，大家團結在一起，為台灣喝采、加油，也繼續願意為台灣貢獻心力。這份心意，身為總統，非常感動，也為僑胞的表現感到驕傲。

賴總統指出，也特別利用這個機會，感謝美國包括關島總督，邀請他和訪問團前往官邸，共同唱兩國的國歌，同時也邀請他們早餐，充分表達對台灣的支持，也得到關島議會連續四年通過友好的協議。榮幸代表台灣人民，接受關島議會呈獻給我們的友台決議文；在夏威夷州，也感謝州長對台灣的熱烈支持，還有夏威夷州的議會送給台灣人民跟夏威夷州的州旗，由他代表接受。

賴總統說，這代表了不僅僅友邦堅定地和台灣站在一起，包括盟友美國不管是國會跨黨派對台灣的支持，或者是夏威夷州和關島地方政府，他們的人民對台灣強而有力的支持，這都代表了成功凝聚海外挺台灣的力量。