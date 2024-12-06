賴總統出訪過境美國 國台辦發言人：絕不為台獨分裂留空間

賴總統出訪時過境美國夏威夷、關島，並於6日傍晚返國，大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日傍晚則發出答記者問，強調「絕不為『台獨』分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整」。

朱鳳蓮6日下午以答記者問，就賴總統過境表示看法，她指出，針對賴清德「過境」美國，「我們已多次表明嚴正立場」。賴清德在「過境」期間的所作所為再次證明所謂「過境」只是藉口，實際是民進黨當局「倚美謀獨」和美方「以台制華」的政治操弄。

她強調，「台獨」與台海和平水火不容，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗；無恥貼靠外部勢力，持續在國際上謀『獨』挑釁；蓄意『以武謀獨』，妄圖把台灣民眾綁上『台獨』戰車，最終將給廣大台灣同胞帶來深重禍害」。

朱鳳蓮並指，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，以實際行動兌現不支持「台獨」的嚴肅承諾。同時她也正告民進黨當局，「『倚美謀獨』、『以武謀獨』是絕路，註定失敗」。

她最後警告，「我們絕不為『台獨』分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整」。

此前幾天，大陸國台辦已經多次回應賴總統過境美國的問題。

而稍早大陸外交部發言人林劍6日下午在記者會上指出，美方執意安排「中國台灣地區領導人」賴清德過境美國夏威夷關島，開展官方往來，助台拓展所謂國際空間，為「台獨」分裂活動提供平台，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中國主權和領土完整，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」，「中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉」。

他敦促美方兌現美國領導人不支持台獨等承諾，停止美台官方往來，停止虛化、掏空一個中國原則，停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，以實際行動穩定中美關係，維護台海和平。「我要強調，倚美謀獨必撞南牆，以台制華註定失敗。任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。