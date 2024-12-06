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賴總統出訪友邦 大陸是否對台軍演？陸外交部：捍衛主權

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
總統賴清德今結束南太平洋友邦的訪問返台。（中央社）
總統賴清德今結束南太平洋友邦的訪問返台。（中央社）

總統賴清德進行上任後首次元首外交，出訪南太平洋友邦，同時過境美國夏威夷與關島，今結束行程返台，對於共軍是否計畫軍演，大陸外交部發言人林劍6日表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移」。

對於賴清德此次出訪，事前就有多家外媒報導，中共可能在賴清德返台後，舉行「聯合利劍─2024C」圍台軍演，近期的大陸外交部例行記者會，大陸外交部發言人林劍已數次對此進行回應。

在6日下午的記者會上，林劍對於外媒再次關切，大陸「是否計劃在台灣周邊舉行更多的軍事演習」回應表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移」。日前，林劍曾就外媒關注陸方可能在賴清德出訪後，發動環台軍演回應表示，「正密切關注事態發展」。

同場記者會上，林劍稍早也對賴清德此行過境美國夏威夷、關島回應說，美方執意安排「中國台灣地區領導人賴清德」過境美國夏威夷、關島，展開官方往來，助台拓展所謂「國際空間」，為「台獨」分裂活動提供平台，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉，倚美謀「獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗。

對於總統賴清德此次出訪，大陸外交部發言人林劍6日在例行記者會上，回應相關提問。（圖／取自中國外交部官網）
對於總統賴清德此次出訪，大陸外交部發言人林劍6日在例行記者會上，回應相關提問。（圖／取自中國外交部官網）

外交部 美國 賴清德

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