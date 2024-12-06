快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國安排賴總統過境 陸外交部：倚美謀獨必撞南牆

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
對總統賴清德結束出訪回台，期間過境美國夏威夷、關島，中國大陸外交部發言人林劍表示，倚美謀「獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗。（圖／取自中國外交部官網）
對總統賴清德結束出訪回台，期間過境美國夏威夷、關島，中國大陸外交部發言人林劍表示，倚美謀「獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗。（圖／取自中國外交部官網）

總統賴清德今結束出訪返台，期間過境美國夏威夷、關島，大陸外交部發言人林劍6日再次對此做出表示。他說，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉，倚美謀「獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗。

林劍6日主持大陸外交部例行記者會，他說，美方執意安排「中國台灣地區領導人賴清德」過境美國夏威夷、關島，展開官方往來，助台拓展所謂「國際空間」，為「台獨」分裂活動提供平台，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，損害「中國主權和領土完整」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

他說，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

林劍重申，「一個中國原則」是中美關係政治基礎和國際關係基本準則，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。

林劍說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止虛化、掏空「一個中國原則」，停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，以實際行動穩定中美關係，維護台海和平。

林劍還說，倚美謀「獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗。「任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

另對於賴清德表示，有信心與美國下一屆政府進行更深入的合作，賴清德並已與共和黨的美國眾議院議長強生（Mike Johnson）通電話。林劍表示，中方就這個問題已經多次闡明我們的嚴正立場，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

至於美國總統當選人川普，提名前共和黨參議員裴度（David Perdue）為下任美國駐陸大使，林劍僅表示，「我注意到有關報導」。

另，日前，林劍曾對外媒關注，陸方可能在賴清德出訪後，發動環台軍演回應表示，「正密切關注事態發展」。

台獨 美國

延伸閱讀

立院朝野衝突 國民黨團批民進黨：不合己意就打人

綠再杯葛癱瘓立院議事 廖先翔：替賴總統宣布戒嚴練兵？

陸生團訪台引風波…賴總統：一手交流 一手擾台

避談民進黨團附和南韓戒嚴 賴清德：民主台灣絕不走回頭路

相關新聞

美國安排賴總統過境 陸外交部：倚美謀獨必撞南牆

總統賴清德今結束出訪返台，期間過境美國夏威夷、關島，大陸外交部發言人林劍6日再次對此做出表示。他說，中方對此強烈不滿，已...

大陸挖我友邦牆角 賴總統：巴拉圭跟台灣邦誼不會改變

我南美洲友邦巴拉圭5日驅逐一位中國外交官，此人被控干涉巴拉圭內政，並敦促巴國斷絕與台灣的關係。賴清德總統今天表示，巴拉圭...

AIT主席分享賴總統與藍鶯合照 肯定與關島建立聯繫

總統賴清德出訪行程正在最後一站帛琉，美國在台協會主席羅森伯格於社群媒體發文，祝賀賴總統行程一路順風，並貼出賴總統與外交部...

傳共軍周末軍演…賴清德籲：中國舉起拳頭 不如張開雙手

賴清德總統出訪友邦，今天在帛琉與隨團媒體茶敘。賴清德受訪時被問及中國大陸軍演時說，中國近期在印太跟台海的單邊行為，我國國...

陳玉珍揭賴清德出訪用簡體字：總統用敵國文字該當何罪

國民黨立委陳玉珍今日在公開活動，秀出手機照片，揭發賴清德總統出訪我國太平洋三友邦，離開馬紹爾群島時，寫下的內容使用簡體字...

陸挖我友邦巴拉圭牆角 陳以信：北京大動作送訊息給台灣

賴清德總統日前展開訪我太平洋友邦，未來還計劃出訪中南美洲。根據路透社報導，我南美洲友邦巴拉圭5日驅逐中國外交官，理由為「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。