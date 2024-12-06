美國安排賴總統過境 陸外交部：倚美謀獨必撞南牆

總統賴清德今結束出訪返台，期間過境美國夏威夷、關島，大陸外交部發言人林劍6日再次對此做出表示。他說，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉，倚美謀「獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗。

林劍6日主持大陸外交部例行記者會，他說，美方執意安排「中國台灣地區領導人賴清德」過境美國夏威夷、關島，展開官方往來，助台拓展所謂「國際空間」，為「台獨」分裂活動提供平台，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，損害「中國主權和領土完整」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

他說，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

林劍重申，「一個中國原則」是中美關係政治基礎和國際關係基本準則，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。

林劍說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止虛化、掏空「一個中國原則」，停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，以實際行動穩定中美關係，維護台海和平。

林劍還說，倚美謀「獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗。「任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

另對於賴清德表示，有信心與美國下一屆政府進行更深入的合作，賴清德並已與共和黨的美國眾議院議長強生（Mike Johnson）通電話。林劍表示，中方就這個問題已經多次闡明我們的嚴正立場，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

至於美國總統當選人川普，提名前共和黨參議員裴度（David Perdue）為下任美國駐陸大使，林劍僅表示，「我注意到有關報導」。

另，日前，林劍曾對外媒關注，陸方可能在賴清德出訪後，發動環台軍演回應表示，「正密切關注事態發展」。