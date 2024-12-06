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台帛海上救援聯合操演 惠恕仁：建立更安全海洋環境

中央社／ 帛琉6日電

總統賴清德帛琉總統惠恕仁今天共同出席台帛海上救援聯合操演，惠恕仁致詞表示，這次演習展示了技術在拯救生命行動中的重要性，透過台帛雙方共同努力，可以建立一個更加安全的海洋環境。

為深化台帛兩國海巡交流與人道救援合作，總統賴清德上午與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）一同前往馬拉卡港（Malakal），出席台帛海上救援聯合操演，今年3月甫下水的國造雲林艦也參與這次操演。

惠恕仁致詞時表示，今天的演習展示技術在拯救生命行動中的重要性，不僅整合先進的技術與無人機的能力，也強化保護生命的承諾，海上技術的進步在海上安全中扮演關鍵角色。

惠恕仁說，今天聯合操演的重點是搜救行動，但同樣重要的是尊重法治，他相信透過台帛共同努力，可以建立一個更加安全的海洋環境，並保護社區。

雲林艦長倪志忠說，曾救援疑似中風的外籍船員，接獲緊急通報後，雲林艦隨即趕往，「只要接獲需要救援的案子，不分國界、不分遠近，甚至跑過800、900海里遠，這就是巡防艦要彰顯的人道主義」。

倪志忠表示，面對訊息萬變的海上狀況，雲林艦始終保持「不挑釁、不衝突、不退讓」3大原則，與邦交國共同維持海上安全。

帛琉 惠恕仁 賴清德

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