大陸挖我友邦牆角 賴總統：巴拉圭跟台灣邦誼不會改變

我南美洲友邦巴拉圭5日驅逐一位中國外交官，此人被控干涉巴拉圭內政，並敦促巴國斷絕與台灣的關係。賴清德總統今天表示，巴拉圭總統貝尼亞曾強調，會堅定地跟台灣邦誼永固，這個立場不會改變。

賴總統出訪友邦，今天在帛琉與隨行媒體茶敘。對於中國大陸挖我友邦巴拉圭牆角，賴總統表示，中國對世界各國或我邦交國採取威脅利誘並不是新聞。他表示，巴拉圭政府跟全國人民對民主的信仰堅定不，他曾擔任前總統蔡英文的特使，訪問巴拉圭，參加貝尼亞就職典禮。

賴總統說，貝尼亞當時當著眾多巴拉圭邦交國，其中許多是左派政府的總統總理前，在就職演說中有很大篇幅強調，巴拉圭在他領導下，堅守民主不會改變，會堅定地跟台灣邦誼永固，這個立場不會改變。賴總統說，他參加就職後的各項活動，人民聽到來自台灣，掌聲永遠都是最大聲。

賴總統表示，中國與其威脅利誘，不如回到國際交流的正軌上，「握緊拳頭，不如張開雙手」，才能贏得國際社會的肯定。